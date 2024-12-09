放寬樓花按揭一次性安排　金管局料3500名買家受惠者

金管局日前向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數最高8成，以及上調「供款與入息比率」上限至6成，以便銀行可以靈活地協助於2021至2023年選擇建期入市買家完成物業交易。



特定分類貸款比率仍有上升壓力

金管局副總裁阮國恒表示，預計會有約3,500個買家受惠於相關一次性措施。過去幾年樓價下跌，令銀行有空間去放寬措施幫助買家，同時也會平衡風險管理，作出相應定價。

貸款方面，9月底特定分類貸款比率微升至1.99%，阮國恒表示，比率上升為受到內地民營發展商風險敞口，及本地中小型項目流動性壓力。該比率仍有上升趨勢，但速度不快，銀行已及時並進行足夠撥備，撇賬也有盡快進行，故認為風險可控。

中小企求助個案近期已有放緩

另外，由於內地與香港的貸款息率存在1.5%至2%差距，導致不少企業會選擇到內地融資，香港貸款需求因此受壓。若息差未能收窄，預料壓力繼續存在。

中小企工作方面，金管局早前成立相關專責小組處理中小企貸款困難等問題，收到了約100個一般不用跟進的查詢，逾40個本身情況較差難處理的個案，以及約200隻銀行執行方面情況可以改善的個案，當中很多已被處理。近期收到的個案數目有所放緩，希望是專責小組及熱線發揮作用。