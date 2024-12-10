毛戈平半日飆八成　創辦人由學越劇轉化妝　創立品牌毛利率近88%

新股市場過去一段時間表現淡靜，一隻內地高端美妝集團毛戈平(1318)卻獲得超購逾918倍，涉資近2,000億元，成為今年港股「凍資王」。該股最終發售價29.8元，為招股區間上限。毛戈平今日﹙10日﹚首掛半日收報53.1元，較招股價高出近八成，即一手帳賺約2,300元。



不說不知道，其實毛戈平是創辦者將自己的名字，拿來做「生招牌」創辦的品牌。作為內地網紅化妝師，其品牌在內地銷量驚人，2024年抖音雙11彩妝品榜單第二名，僅輸第一名的YSL，跑贏多個海外國際大品牌，包括Cle de Peau Beaute、M.A.C等。



毛戈平早年憑藉《武則天》對劉曉慶妝容一鳴驚人。（毛戈平官網）

憑藉《武則天》對劉曉慶妝容一鳴驚人

毛戈平自己本身的故事，其實也是相當精彩的。他本身在越劇團做學徒，根本與化妝扯不上任何關係，但一次偶然機會，越劇團化妝師因病告假，而他臨危上陣，當起了臨時化妝師，從此打開了命運的另一扇窗。當時專業化妝師並不是什麼正式的職業，而考慮到越劇後期受年齡的制約，毛戈平就覺得這不失為一個新的嘗試，便開始又學起了化妝。

其後他憑藉電視劇《武則天》對有「第一美魔女」之稱的劉曉慶妝容的塑造，而一鳴驚人，因為要幫助女主角塑造從16歲的少女，到80歲老人妝容的跨度，難度極高。不過，毛戈平抓住了這個機會，隨著劇集的播出，獲獎榮光也不斷，作為「魔術化妝師」名聲大噪。不過在他風頭正勁的時候，毛戈平卻決定離開他的舒適圈，在 2000年他創立了自己的品牌，同時在社交網絡上教授化妝技巧，並幫助推廣自己的品牌。

上半年收入及淨利潤均增41%

翻查招股書，該公司今年上半年收入按年增41%至19.71億元人民幣（下同），淨利潤也同步增41%至4.92億元，兩者過去三年複合增長率分別為35.3%及41.6%。值得留意的是，其毛利率一直維持逾80%，至今年上半年，整體毛利率按年更改善0.4個百分點至84.9%，當中毛利率最高的為護膚產品，達87.7%，而化妝品也有87.1%，至於化妝藝術培訓及相關銷售則有72.4%。

毛戈平半日飆八成 旗下品牌毛利率近88%。﹙官方網頁截圖﹚

毛戈平旗下有兩大美妝品牌：旗艦品牌MAOGEPING和至愛終生，每個品牌都提供精選的彩妝和護膚品組合，部分暢銷產品包括光感無痕粉膏系列及奢華魚子面膜。其彩妝產品建議零售價為200至500元，而護膚品零售價為400至800元。

過去5年國貨美妝增幅高於國際品牌

該公司目前是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2023年各集團旗下所有高端品牌的零售額計排名第七，市場份額為1.8%。中國高端美妝市場於2018年至2023年按7.8%的複合年增長率增長，預計至2028年將繼續按9.9%的複合年增長率不斷增長。

該公司相信，國貨美妝集團憑藉對中國消費者偏好的洞察，勢必能夠滿足文化自豪感及對東方美學的認同感所推動的日益增長的需求。中國國貨美妝品牌的市場規模於2018年至2023年按9.8%的複合年增長率增長，高於同期國際品牌5.9%的複合年增長率。