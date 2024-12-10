中國經濟｜美銀料明年經濟增長5%　大摩指若發生3因素股市難再上

12月中共中央政治局會議提到要加強超常規逆週期調節，穩定樓市和股市，以及自2011年首次將貨幣政策立場轉為「適度寬鬆」。大行認為今次政策立場轉變令人鼓舞，短期對中資股的估值有支持。但市場持續反彈取決於政策後續，估計中央經濟工作會議將備受市場注目，期望會提供更多貨幣及財政政策的細節。



美銀料明年內地經濟增長5%

美銀表示，今次會議反映整體政策立場較9月的政治局會議更加強硬和積極。由於年終的政治局會議通常在中央經濟工作會議的前幾日舉行，故主要是描繪出高層次和廣泛的政策方向，不會提供太多實際措施。該行認為，今次會議有助確認最高領導人已充分意識到地方政府財政緊縮之外的整體需求疲弱問題，並認真加以解決。

美銀續指，中經會即將於本周稍後舉行，料將提供更多政策的細節，包括進一步闡述貨幣供應目標以及可能採取的措施，以及有關確保地方政府開支的措施，或如何促進發債和分配資金。但對於數字上的目標，包括增長、財赤及刺激規模，仍要關注明年三月人大。

美銀提到，由於市場對政治局的聲明反應正面，料所有的目光都集中在中經會上。該行預計增長目標將再次設定為「5%左右」，但仍有機會略過公布數字目標。

展望未來，美銀預期，人行可能會下調存款準備金，尤其是在流動性較緊的農曆新年前。此外，除非美國的關稅衝擊在規模和時間上都較早，否則預期進一步的政策催化可能要等到3月的兩會。

大摩籲投資者保持謹慎

摩根士丹利指，政治局會議承諾刺激需求、穩定樓市和股市，這將在短期內推高市場，但長期持續反彈仍要取決於政策細節及執行。鑑於看到政策重心明顯轉移，大摩認為，更多寬鬆政策可期，並形容這是9月政治局會議初步政策轉向訊號的良好後續，而當時市場的反應是正面。

大摩指，短期內，政治局的聲明可令市場估值得到支持，認為MSCI中國指數的12個月預測市盈率可能會由9日的9.8倍市盈率上試11倍或更高，而上一次出現這個估值是在10月初。

然而，若然以下情況發生，該估值水平恐難以持續，包括1）中經會對擴大財政預算赤字含糊其辭或過於審慎，2）缺乏更詳細的政策跟進，尤其是未來幾個月的消費或住房刺激措施，3）新一屆美國政府於2025年1月20日宣誓就職後，地緣政治不確定性升級，例如比預期更嚴厲的關稅或非關稅措施，可能導致人民幣疲弱。

大摩指，該行的中國經濟團隊仍然預期2025年的財政赤字，將溫和擴張2萬億元人民幣，但認為這不足以扭轉目前的通縮軌跡，因重點仍在於投資。

因此，大摩指，尚未看到足夠的證據，可以轉為更看好中國股市的持續反彈，且反彈持續的時間將超過幾個月。

大摩將繼續關注即將發生的政策事件和行動變化，觀察是否有更多具體的跡象出現，故建議投資者保持謹慎，直至政策後續行動開始明朗。