日本城母企國際家居零售盈警　料上半年少賺最多38%

連鎖家品零售商日本城的母公司國際家居零售（1373）發出盈警，預料至今年10月底的財政年度上半年，擁有人應佔溢利減少31%至38%。截至去年10月的財政年度上半年，擁有人應佔溢利為5,076.4萬元。



公司指出上半年擁有人應佔溢利下降，是因為本期間收入將較去年同期下降約4%，主要原因是隨著港人盛行外出旅遊及北上消費，影響店舖顧客人流，導致本期間收入有所減緩。加上資本市場偏軟，港人消費意欲減低。然而，中央一直支持香港，不斷推出多項惠港措施，包括恢復深圳「一簽多行」，進一步刺激香港零售業。加上政府積極推動房屋供應和引入人材，均帶給公司不少潛在商機。

公司將配合這些新措施，積極加速推進調整產品組合，同時提供顧客生活便利，為收入注入新動能。

（圖片來源：日本城 ）

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已實施一系列成本控制措施

公司又指出，已經通過一系列嚴緊的成本控制措施，其中包括嚴格的預算管理、優化及精簡員工隊伍，有關措施已見成效。租金成本方面，通過加大力度與業主協商到期租約亦初見成效，由於大部份租約均為3年期，預期將在未來一﹑兩年的財務表現中充分體現。相信這些努力對長期財務表現及穩健至關重要。