郭晉安有份創辦　草姬今日起招股　一手入場費約3353元｜新股IPO

由藝人郭晉安、其胞姊郭致因等創辦的本地保健品供應商草姬集團（2593） 今日（11日）起至16日招股。計劃發行3,333.4萬股，其中一成於香港作公開發售，招股價介乎3.75元至4.15元，集資最多1.4億元，每手800股，一手入場費3,353.5元。草姬集團預期將於12月19日掛牌，農銀國際為獨家保薦人。



草姬集團為多元化保健品及美容與護膚品供應商，採用多渠道銷售模式，專注於開發、銷售及營銷自有品牌產品。合共經營八個自有品牌，包括草姬、綠康營、梅屋、男補、男極 、ZINO及恩寵等。今年首6個月收益1.2億元，按年跌3.2%，期內溢利及全面收益總額為748.3萬元，跌59.1%。

草姬集團引入Water Live Wealth Limited、Vital Message及袁子豪為基石投資者，投資金額2,800萬元。

藝人郭晉安早前出席公開活動。（夏家朗攝）

郭晉安除了是草姬代言人，更是創辦人之一。（資料圖片）

郭晉安除了是草姬代言人，更是創辦人之一。（資料圖片）

集資最多1.4億元

所得款項淨額約35.7%將用作策略營銷及推廣活動，以進一步增強自有品牌產品的品牌知名度及認可度；37.8%用作擴大、改善和優化銷售網絡；4.7%用作擴展並充實我們的產品組合；12.4%用作招聘人才；9.3%用作一般營運資金。