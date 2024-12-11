經濟高峰論壇｜螞蟻銀行梁妍勛：數字貨幣成趨勢　善用科技控風險

《香港01》經濟高峰論壇今日（11日）舉行，主題為「興革蛻變，拓新產力」。論壇第一部分討論環節以金融創新，提升核心競爭力為主題。螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，相信數字貨幣會是大趨勢，提高了貨幣的流通性和效率性，具備很多的應用場景，包括代幣化資產交易、跨境匯款等。



料數字貨幣促資金流通 港可居中擔任平台

她提出此前許多國家與香港之間較少有經濟活動，是因為對香港不夠了解，資金從這些國家過來，銀行或多或少都會擔心資金的來源和原因，且往往需要通過多個中間行匯款。

但當數字貨幣出現，配合區塊鏈、代幣化等技術，降低了原本對風險的擔憂，並由科技帶動整個資金流通的效率。香港的角色，可居中擔任平台，幫助內地企業走出來，同時伴隨與東盟、一帶一路國家的交流，帶動聯絡到以往涉及不到的地區，對將來的應用場景非常樂觀。金融發展局主席李律仁總結稱，是利用科技超越地理和國界。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛（圖左）表示，相信數字貨幣會是大趨勢。（蘇煒然攝）

利用金融沙盒降風險

在監管層面，梁妍勛就表示，同監管機構有很密切的溝通，且大家的互相理解越來越好。伴隨科技的進步，帶來意想不到的體驗，當然會帶來意想不到的風險。目前推出新動作時，都會在沙盒開始，盡量規範範圍降低風險。

此外推進新產品及服務的時候，銀行會自行先了解條例上的變化，例如條例可能針對10年前的情況撰寫，只符合當日的場景，而當下新條例的是否需要改變，是銀行自身需要思考的。她相信，科技本身運用的好，會是降低風險的手段。

梁妍勛指出螞蟻銀行並非只是做一個移動支付的APP或銀行，而是希望提供更多數字金融服務，擴大生態系統。（蘇煒然攝）

冀提供更多數字金融服務 提前創新需求

梁妍勛指出，螞蟻銀行並非只是做一個移動支付的APP或銀行，而是希望提供更多數字金融服務，擴大生態系統。李律仁總結稱，數字銀行是將「你沒想到的事，創新給你」。

同場對談的，中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行負責人許佳對此表示，今年恰是支付寶20週年，支付寶的成功就是創造了一個需求，再解決支付問題，最高級的金融創新是領先於市場和投資者的，無論是產品還是監管層面。