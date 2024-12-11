經濟高峰論壇｜麥肯錫倪以理：香港缺工業政策　推動新產業發展

《香港01》經濟高峰論壇今日（11日）舉行，主題為「興革蛻變，拓新產力」。論壇主題二﹕產業變革—打造新發展引擎。麥肯錫資深董事兼大中華區主席倪以理表示，關於香港打造新發展引擎，其實過去多年港府、科學園及數碼港都投放了不少，但產業成功門欄較以往為高，多元產業需要更大量的發展。以理科大學畢業生為例，可以尋找的職業出路、工資及未來職場上游的空間，均屬有限，因為香港仍以傳統金融業為一枝獨秀。



評香港工業政策僅3分

他認為，香港需要「工業政策」，如果10分為滿分，香港可能僅得3分，即不及格。在過於強調自由貿易的同時，環球不少地方例如歐洲都已去支持本土企業發展，而美國更提出「Make America Great Again」。僅有好的基建，但缺乏其他配套支持並不足夠，特別是面對全球對產業發展投放資源，面對的是全球競爭，香港在此方面的力度及速度均需要加強。

倪以理直言，單純吸引個別企業來港並不足夠，建議可以更進一步設立新產業佔GDP 比例的目標，例如未來10年至20年，佔比可增至10%。

倪以理建議可以更進一步設立新產業佔GDP比例的目標，例如未來10年至20年，佔比可增至10%。(蘇煒然攝)

需增加全球化公司留人才

他分享，近期調查顯示，過往十年拉動全球經濟主要為約12個產業，而預計未來增長動力也是來自於逾十個產業，而香港一個產業都沒有。傳統的金融業他並不憂慮發展前景，因為大家都會去想方法推動，比較憂慮的過往香港沒有相關文化及實力等去發展的新產業，應該去如何發展。

倪以理並指出，當內地企業也希望走出去，拓展海外市場，但香港的全球化公司並不多，未來會需要更多，令人才有更多職場向上游的空間，因為如果不發展國際市場，就只會繼續是「小池塘，做唔大」。