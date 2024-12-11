經濟高峰論壇｜中金許佳﹕最高級的金融創新　須領先市場及投資者

《香港01》經濟高峰論壇今日（11日）舉行，主題為「興革蛻變，拓新產力」。在第一部分討論環節，多位嘉賓圍繞以金融創新提升核心競爭力等議題進行交流。中金投資銀行部執行負責人許佳強調，金融產品的創新非常重要。最高級的金融創新是能夠領先於市場或者領先投資者，能夠讓大家發現有一個不論是產品上﹑還是監管上，有這樣的需求。



他以支付寶為例，在20年前創造了一個大家不知道的金融服務產品，等於創造了一個需求。其實但是一開始大家對於網上交易，自己的資金安全有一個擔憂，但是支付寶就解決了這個問題，同時也創造了一個需求。

許佳（圖右）指出，金融產品的創新非常重要。（蘇煒然攝）

創新要具備監控風險及管理

他進一步指出過往有不少內地企業因為部份上市規則，而無法在港上市。但是從2018年開始，實現了很多上市規則的創新，不論是19C還是18A，以及去年實施的18C，令很多企業包括阿里巴巴得以來香港上市，變相金融市場帶來了很多新的產品和股票，中金也參與了阿里的二次上市。

他強調，創新要走在市場和投資者的前面，但當中必須要具備監控風險和管理，創新的誕生也必然帶來了風險的產生。

籲香港要增加提供更多金融服務範疇

早前英國智庫機構Z/Yen與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發行新的《全球金融中心指數》報告，當中金融業發展水平排行第8名。許佳指出在整體綜合排名，香港位列第3，而有關金融業發展水平排名第8，新加坡﹑上海及美國的金融中心則排名較前。其中上海在周邊地區擁有較大的腹地，讓上海可以服務廣大的市場。若香港要提升金融業發展水平排名，首先要讓香港的金融服務業能吸納更多的財富，以及提供更多服務範疇，這涉及兩方面工作。第一是加強中港兩地之間的金融服務業互聯互通，而近年已在股票﹑債券及理財產品等層面進行有關工作，並相信可以做得更多，兩地政府亦有討論各類型的產品，包括Reits﹑期貨及商品等。

第二則是在一級市場的股票及債券發行方式方面，推動更多一級市場的互聯互通，需要更多商業銀行及保險公司參與。他又指出香港的獨特優勢，在於境內及境外投資者參與其中，所以香港應該吸引更多海外資產，包括前來香港上市，所以在於腹地有多大。

相信香港在RWA具機遇

談及數碼貨幣等金融創新時，許佳指出金融創新帶來的機遇多於挑戰。不論是數字貨幣或是代幣化，最重要是應用，認為香港是擁有不少機會，如將資產進行代幣化發行（STO）等技術應用。就此方面香港是擁有不少機會，亦有不少監管框架的問題，但預料需求頗大。他又指出未來有關現實世界資產代幣化（RWA）規模可以達到16萬億美元，認為香港在虛擬資產監管上有更佳的架構，相信RWA範疇有更大發展機會。利用新技術推動資產證券化，相信這方面香港擁有較多機會，亦是技術創新的情況。

被問及如何協助內地企業及資金面向世界時，許佳認為香港一直扮演橋樑角色連接內地與世界。在虛擬資產領域目前仍在探索中，但相信香港可以發揮優勢，因為香港在監管框架能夠「先行先試」，不論從規模等條件，能快速地設計出產品。香港亦是企業上市及債券發行的窗口，認為在虛擬資產亦可以扮演有關角色，通過STO等方法將內地資產向世界發售。

香港人才要多元化

談及香港人才問題時，許佳指出香港對人才是具有吸引力，對金融人才﹑專業服務人才亦是較友好及較成熟，但整體人才層面要多元化，並且要著力於吸引科技人才。他指出在內地及美國讀法律或金融的人才，均願意來港工作。至於技術專才，他認為讓相關人才在香港可以擁有更佳的發展。要解決有關科技人才感覺空間不足，便要更進一步加強與大灣區城市的合作，包括生活上的支持。不論是中資或外資亦可以推動，相信這是可以增加對人才的吸引力。