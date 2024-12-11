經濟高峰論壇｜林志軍﹕「治理」人工智能　不同風險不同方法

《香港01》經濟高峰論壇於今日（11日）舉行，今屆主題為「興革蛻變 拓新產力」。在論壇主題三﹕佈局未來 — 搶佔人工智能高地的環節中，澳門創新發展研究會會長林志軍教授表示，人工智能在應用、研究及教育上，都有許多貢獻。他舉例稱：「澳門有許多老建築，可以用人工智能作分析建築風格，加強文物保育。」



另外，他也舉例稱，可利用人工智能協助學生學習，「學生在圖書館找資料，不但更快找到相關文章，甚至可以把文章内的主要觀點羅列出來。」

林志軍指出，人工智能也有不利、負面的地方，如内容真假難辨，衍生誠信、詐騙等問題。（蘇煒然攝）

倡治理人工智能 令AI應用更負責任

不過，林志軍指出，人工智能也有不利、負面的地方，如内容真假難辨，衍生誠信、詐騙等問題，「人工智能的效力超過其他技術，副作用也起過其他技術，因此要『疏導』風險，不然十分危險，衝擊誠信問題，『眼見為實』不再可靠。」

他引述歐盟的做法，倡要「治理」人工智能 ，令人工智能的應用變得負責任、合倫理，而涉不同風險的人工智能，用不同治理的方法，例如大學可因應使用者身份及目的，限用不同的人工智能。

另邊廂，西方限制内地人工智能的發展，但港澳仍有一定空間，可以吸引内地及國際研發力量落地香港，推動相關研發。