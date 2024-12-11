草姬集團首日孖展超購逾570倍　郭晉安有份創辦｜新股IPO

「明星新股」、由藝人郭晉安、其胞姊郭致因等創辦的草姬集團 （2593） 今日﹙11日﹚首日招股，氣氛良好。據市場數據，草姬集團至少錄得79.8億元孖展認購，相較公開發售集資額1,383萬元，超購575倍。

草姬集團擬發行3,333.4萬股，招股價介乎3.75元至4.15元，籌最多1.4億元。以每手800股計，一手入場費3,353.5元。

草姬集團預期12月19日掛牌，農銀國際為獨家保薦人。

該集團由藝人郭晉安胞姐郭致因於1999年創立，目前由62歲的郭致因及其丈夫、64歲的李日勝分別持有90%及10%，郭致因為集團主席兼行政總裁，李日勝為營運總監。而郭晉安則為非執行董事兼品牌大使，負責集團的市場營銷提供整體戰略建議，每年總酬金64萬元。

草姬集團在2021、2202、2023財政年度的收益，分別為1.89億元、2.08億元和2.51億元，複合增長率約15.4%。稅後純利分別為2,318.1萬元、2,797.2萬元和3,950.2萬元，由2021至2023財政年度的複合年增長率約30.5%。毛利率相對靠穩，分別約為72.0%、71.9%及73.8%。