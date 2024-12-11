拼多多早段瀉近4%　據報因「僅退款」機制被監管當局約談

拼多多美股開市早段挫近4%，現報100.615美元，跌3.71%，外媒指該公司被兩部委約談、促改善「僅退款」機制。

《彭博》指出，中國監管當局近期約談了拼多多高管，要求公司對售後僅退款不退貨功能進行改善。越來越多的商戶對這一功能怨聲載道，稱該功能損害了他們的利潤。

報道引述知情人士表示，國家市場監管總局和商務部近期和拼多多高層舉行會談，稱售後僅退款不退貨功能對小商戶構成了不合理負擔。知情人士稱，監管機構要求拼多多改善上述功能，但沒有給出具體建議。因涉及非公開會談，知情人士要求匿名。

此次會談圍繞的話題是拼多多數年前率先實行的僅退款功能。拼多多線上商城將數十萬中小商戶與中國消費者連接，如果消費者認為某商戶未達預期，例如商品未能及時送達或產品不匹配等，拼多多就會拒絕向商家支付款項。

報道稱，這種用戶至上的做法確實幫助拼多多實現了快速成長，甚至超過了阿里巴巴和京東，但在2024年經濟低迷階段這種做法也備受爭議。商戶抱怨稱，此舉使得一些用戶濫用此項功能，即便在產品完成配送後商戶依然無法獲得款項。拼多多商戶對該功能的意見在今年夏天達到頂峰，上百名商戶一度在拼多多南方辦公室前集會。

拼多多對此回應稱正積極與商戶商討解決方案。公司代表沒有回覆尋求置評的消息。國家市場監管總局和商務部沒有回覆尋求置評的傳真。