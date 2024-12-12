周凱旋基金會已向18656名明年DSE女考生　派發6156萬助學金

周凱旋基金會的「親愛的妳：善用錢計劃」已圓滿結束。計劃透過WeLab Bank全港共354間全日制官立及津貼中學、18,656名2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）的女同學發放共61,564,800元的助學金，減輕受惠學生家庭的財政負擔。



WeLab Bank替基金會設計一站式專門網站，透過首創自身跨銀行數碼結算方案，配合「轉數快（FPS）」無縫連接學生的銀行戶口及儲值支付工具發放助學金。按受惠人數計算，較以往大型資助發放計劃減少約九成人均行政費，於資源運用及成本效益方面均得到顯著提升。由於助學金派發已完成，網頁將於2024年12月31日停止營運。

是次計劃為社會帶來不少正面影響，基金會就訪問接近3,000位受惠學生，調查結果顯示94%受訪者表示助學金對未來尋求學習機會有所幫助，而95%受訪者指出考試費用對家庭經濟構成壓力。另外，95%受訪者對是次全數碼助學金派發流程的體驗表示滿意，當中近半數更認為是次領取助學金體驗非常優越。接近全數受訪學生，認為該調查結果反映便捷高效的全數碼領取助學金流程不僅大大提升使用者體驗，同時協助基金會於減輕家庭經濟壓力及促進學習發展上發揮了顯著的作用。