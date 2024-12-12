港交所﹕領航星平台將添加新交易功能　明年底能兼容T+1結算周期

港交所（0388）今天（星期四）宣布，將啟動一項提升股票現貨市場交易後服務的計劃，該計劃為期多年，體現了集團持續致力於建設面向未來的市場基礎設施的承諾。



由2025年中起，香港交易所將在其領航星綜合現貨平台（OCP）上逐步引入新的交易後功能，為證券市場提供現代化和高效的交易後服務。

新增的功能包括自動化報告下載和信息交換，實時傳輸及處理交易數據、相關持倉及參考數據，以及實時交收指令配對。作為整個平台提升計劃的一部分，香港交易所會確保其系統於2025年底前在技術上能兼容T+1結算周期。但未來香港採用何種結算周期將經由市場討論後再作決定。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「香港交易所一直大力投資科技及市場基礎設施，確保香港資本市場的長期繁榮發展。我們很高興啟動現貨平台的現代化計劃，藉此提供實時及更高效的交易後服務。我們將持續提升領航星現貨平台，增強市場的深度和活力，為捕捉未來機遇做好充分準備，鞏固香港作為國際金融中心的地位。」

香港交易所會在OCP上陸續推出新的交易後服務及功能，而各項的推出日期將另行公布。

香港交易所會繼續透過中央結算及交收系統（CCASS）提供核心的交易後服務，並在各項新功能在OCP逐步推出後，與市場探討CCASS在未來的定位。

香港交易所集團首席資訊總監梁松光表示：「平台開發是香港交易所核心戰略的一部分，以確保我們的業務和市場與時並進。我們很高興以模組化的方式引入新的交易後功能，讓市場彈性地採用。我們期待在優化基礎設施的進程中與市場參與者合作，攜手提升香港資本市場的競爭力。」

今年較早前宣布開發新的領航星衍生產品平台（ODP），與此次的OCP提升計劃均是香港交易所的戰略發展重點之一。集團致力透過自身的技術實力，確保香港市場的基礎設施持續穩健發展。