渣打憂中國支持經濟政策力度不如預期　料恒指2萬至22500點徘徊

美國聯儲局將於下周進行新一輪議息，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐預計，聯儲局下周有機會減息25點子，但料包括12月的未來12個月，整體減息幅度為100點子，即大概每季會減息25點子。特朗普上台料將提升政府效率裁減人手，料不利於勞工市場，故此將為聯儲局提供減息空間。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐﹙左﹚預計，聯儲局下周有機會減息25點子。﹙廖雁雄攝﹚

聯儲局未來12個月減息100點子

投資市場方面，鄭子豐預計環球股票及黃金將跑贏現金，後者目標價為每盎司2,900美元。特朗普政策重點是美國優先及促進經濟增長，故給予美股超配評級。亞洲股市中給予印度股市超配評級，但給予中國股市包括港股中性評級。

鄭子豐表示，特朗普上台後對中國實施關稅的時間及力度，均未確定，但相信中國有較大的政策空間去應對，預計明年中國GDP 增幅為4.5%。不過，他預計會有較大機會最終出台的政策力度，不如市場預期，恒指未來12個月料在20000至22500點徘徊。

渣打料，恒指未來12個月料在20000至22500點徘徊。﹙資料圖片﹚

給予中港股市中性評級

鄭子豐表示，恒指短期內也料於20000至22500點徘徊，美元兌人民幣料下試7.35，特朗普上台後或釋放更多關稅信息，中國方面需要等待明年3月兩會潛在公佈的財政刺激措施。如果刺激政策或企業盈利前景持續不明朗，企業再投資國內信心未穩，大市或下試悲觀情境區間18000點至20000點。

而若果財政刺激政策來得更早或更大幅度，抵銷特朗普政策威脅，恒指或回升22500至24500點。未來12個月人民幣目標價7 .2，因官方仍希望維持較為穩定及雙向波動的匯率，而非大幅貶值來應對關稅挑戰。

渣打財富方案高級投資策略師陳正犖較看好在岸A股。﹙廖雁雄攝﹚

板塊方面，渣打財富方案高級投資策略師陳正犖表示，由於預計政策偏向寬鬆，繼續看好優質高股息非銀行國企H股，並趁非必需消費品、通訊及科技股回調時加大部署，這些行業有望受惠於潛在財政刺激。與香港離岸股票相比，較看好在岸A股，因後者對國內政策更加敏感，並較少受全球資金流動影響。