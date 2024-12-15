中央經濟工作會議欠實質內容　中港股市不賣帳｜伽羅華

中央經濟工作會議於上周四結束，除了用上了「適度寬鬆」語氣稍強的字眼外，會議沒提及穩樓市股市的具體措施，「千呼萬喚始出來」的年度會議，內容仍舊「 猶抱琵琶半遮面」，令人有些失望，中港股市周五全線大跌2%，恒指更跌穿兩萬關。

中央經濟工作會議是國內最高級別的經濟規劃年度會議，政治局會議則月月開，面對明年初美國候任總統特朗普的強勢上場，大眾期望的是中央推出更積極、具體救市方案，以對沖這位大老爺的關稅政策，若只是重複政治局會議的指導性內容，相信難以提振市場信心，遇事猶豫不決，治國之大忌也。

今輪中央經濟工作會議基本上確認上周一（9日）舉行的12月政治局會議內容，是9月24日政治局會議所提到「促進房地產止跌回穩」的加強版，但從過去兩個月通脹及房價的變化，9月以來所落實的減息降準政策可謂完全失效，中央需要再落重藥，所以今輪以「適度寬鬆」字眼來宣示貨幣政策的重大轉變，例如減息降準等增加流動性措施，並且把「更加」放在積極財政政策前面，暗示中央將出台更多刺激內需的措施。

中央經濟工作會議今輪以「適度寬鬆」字眼來宣示貨幣政策的重大轉變，。（資料圖片）

5%存準率屬國際銀行重要參考

上次使用「適度寬鬆」字眼要追溯至2009年，2008年美國發生次按危機，拖累中國經濟亦陷入困境，時任國務院總理溫家寶推出4萬億元刺激經濟措施，中國連續於2009及2010年兩年以「適度寬鬆」為貨幣政策定調，但其時中國經濟不如現在低迷，與美國亦未爆發貿易戰，所以刺激經濟措施確實帶來一些效果，甚至有人說過了頭，造成地方債尾大不掉的禍根，但現時救市只靠大水漫灌，而未有藏富於民的實質手段，相信擴大內需的作用只會事倍功半。

目前中國大、中、小型金融機構的存款準備金率分別為8％、6％、5％，按國際經濟，5%是存準率的重要關口，以此觀之，只有大型銀行仍有一定降準空間，但問題是內地金融機構也不看好經濟前景，寧願將過剩的流動性狂買國債，10年期國債收益率最新報1.95%，已經跌穿2%的重要關口，記得半年前有官方專家說，10年期國債收益率的合理範圍介乎2.5至3%，若聽信這類專家意見，投資便如水瓜打狗。

另一項反映信貸需求疲弱的指標是M1與M2剪刀差的擴大，M2是最廣義的貨幣供應，是M1加上所有單位存於銀行的定期存款，如果視M2為信貸總供應，M1可被視為信貸需求，M1與M2的剪刀差就是信貸供需的差距，剪刀差愈大，反映信貸疲軟。今年以來每月M1與M2的剪刀差持續擴大，至上月有所改善，但在下調利率和房貸利率、以及一系列消費補貼政策出台下，剪刀差收窄幅是未符市場預期。

內地今年以來每月M1與M2的剪刀差持續擴大。（視覺中國）

赤字預算或提高至GDP的4%

要達到會議所提到的財政擴張，自然需要提升赤字預算上限，傳聞或達到GDP的4%（現為3%），並且增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券發行使用，為債務沉重的地方政府騰出融資空間，超長期特別國債不計入赤字預算，類似永續債的證券屬性。

儘管人大常委會於11月初批准增加6萬億元地方政府債務配額，以置換存量隱性債務，讓部分地方債務轉移至中央政府名下，但6萬億元發債額度分3年批出，相對於70萬元的地方隱性債務，連還利息亦不夠，所以明年需要大肆重組地方債務。

除了赤字預算目標，會議會提到明年經濟增長的官方目標，但不會對外發布，而是留待至明年人大兩會才官宣，但看官媒原文，「明年要保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定，明年要促進居民收入增長與經濟增長同步，擴大國內需求....」，可以預期明年官方增長目標與市傳介乎4.5至5%應該相去不遠。

從樂觀方面看，如果面對特朗普的關稅政策，明年經濟增長仍然與今年相若，甚至居民收入增長能與經濟增長同步，那麼這個救市規模可能以10萬億元起跳，但救市方案一如以往溫吞水，中國明年經濟前景便不能樂觀。

按過往經驗，基本穩定不代表人民幣不可以貶值，但要有序進行。（新華社）

人民幣匯價走向成重中之重

最後要談的是人民幣匯價，這是中國經濟表現最重要的指標。特朗普於2018年發動貿易戰，無論是刻意所為，還是關稅政策的作用，當時人民幣兌美元貶值約一成，美國聯邦基金利率由2018年1月的1.5厘升至2019年6月的2.5厘，同期中國利率介乎3.5至4厘，中國利率在高於美國利率下，當時人民幣匯價仍然呈弱勢，今輪中美息差反向，美國利率高於中國的，人民幣匯價承受壓力可想而知。

中國人民銀行一直強調要保持人民幣匯價基本穩定，按過往經驗，基本穩定不代表不可以貶值，但要有序進行，市傳首個支持位為1美元兌7.5元人民幣。

在特朗普勝選前夕，人民幣匯價報1美元兌7.1，最新見7.28，已累跌2.47%，若明年見7.5，跌幅略超5%，但實際貶幅應該不止，會否上試1美元兌8，即是兌港元破一算，要看關稅政策的力度，若關稅稅率逐步增加，人民幣貶幅可能更大，不要說中央可以要設法堵塞資本外流，連帶周邊亞洲國家貨幣都會陷入惡性貶值的泥濘。

特別一提的是，特首李家超及政務司陳國基臨急被召赴京述職，述職時機剛剛在政治局會議和中央經濟工作會議舉行之後，每年年底中央工作經濟會議都沒有需要港官參與，反映此次安排非比尋常，此前已有美國國會議員批評香港淪為全球金融犯罪中心，不排除特朗普上台後將有制裁香港金融體系的手段，港股投資者要戴好安全帶。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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