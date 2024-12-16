中財辦﹕擴大內需屬戰略之舉　明年實施刺激消費專項行動

中央財辦表示，擴大內需是戰略之舉，提振消費是重中之重。關於大力提振消費，明年將實施提振消費專項行動，重點是把促消費和惠民生緊密結合起來。



《新華社》報道，中央經濟工作會議上周召開，提出大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。中央財辦有關負責人深入解讀會議精神，稱一方面要在增強消費能力、提升消費意願上下功夫。明年將通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩定增長。比如，促進重點群體就業；完善勞動者工資正常增長機制，加快構建以技能為導向的薪酬分配制度；適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，制定促進生育政策，以及着力穩住樓市股市等，多渠道增加居民收入。

同時，持續優化促消費政策、完善相關制度、改善消費環境。社會普遍反映，今年兩新政策效果很好。明年將加力擴圍，安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優化補貼發放流程。

着力滿足居民健康及養老等需求

另一方面，要在適應消費結構變化、增強供需適配性上做文章。要加快完善相關支持政策，鼓勵各類經營主體提供多元化服務，着力滿足居民在健康、養老、托幼、家政等方面的消費需求。要大力培育文化、旅遊、體育、演出、數字等新型消費。要積極開發更加多樣化的消費場景，積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。要充分運用虛擬現實、人工智能等新技術，繼續大力培育具有創新、跨界等特點的新型融合消費業態。

在提高投資效益方面，要強化目標引領，把握好投資方向。在房地產方面，加快推動構建房地產發展新模式，深入實施城市更新行動和危舊房改造。堅持多措並舉，激發投資活力；要加強財政與金融的配合，發揮好重大項目牽引和政府投資撬動作用，規範實施政府和社會資本合作新機制。要穩定民營企業政策預期和發展信心，有效激發民間投資活力。要加大重點領域制度型開放力度，穩住並有效吸引外商投資；還要優化投資審批流程，有效治理招商引資中的各種亂象，糾正違規補貼，創造公平競爭市場環境，防止要素資源配置扭曲和低效投資。要降低各類制度性交易成本，加大對中小企業融資支持力度，推動降低投融資成本。