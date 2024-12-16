阿信屋母企中期轉蝕2864萬　細列三大不利因素　又稱維持定價穩定

759阿信屋母企CEC國際(00759)公布，截至今年10月底止中期虧損2,864.8萬元，每股虧損4.3仙，不派中期息；去年同期則賺33萬元。

期內，收益7.02億元，按年減少6.47%。

零售業務分部毛利率則為40.4%（2023年： 41.2%），較去年同期下降0.8個百分點。毛利率下降主要受環球食品供應鏈持續緊張，糧食及其他食品之進口價於回顧期內時有波動所影響。管理層認為，在目前的市場環境及消費需求水平下，維持穩定的定價策略較為合適。

CEC國際指，於回顧期內，即2024年5月至10月期間，集團之零售業務仍然受到三大不利因素衝擊，包括由於本地居民出境外遊人數居高不下，街上人流未見明顯回升，週末及公眾假期更為港人出境外遊的高峰期，導致留港消費的居民人數有所減少；香港居民似乎傾向於保持疫情期間的生活習慣，導致夜間人流及消費無法恢復至疫情前水平；於回顧期內，港元利率仍居高不下，影響香港的資本市場及房地產市場，亦抑制本地消費者的消費意欲。

於2024年10月31日，集團經營169間分店（2024年4月30日： 165間），分店總數增加4間。