茶飲品牌古茗獲中證監放行再申港IPO　首三季GMV增兩成｜新股IPO

茶飲店品牌古茗再提交上市申請，上周獲中證監批出境外上市的備案通知書，旋即再次遞表申請來港IPO由高盛及瑞銀擔任聯席保薦人。



中國證監會日前公布，已收悉古茗境內營運實體古茗科技集團所提交的境外首次公開發行備案資料，該集團計劃發行不超過4.41億股境外上市普通股，並在香港聯交所上市。

於2010年成立的古茗，最新初步招股資料顯示，截至2024年9月30日，古茗的門店數量已增長至9,778家，二線及以下城市的門店數量佔比近80%。首三季GMV總額按年增長20.4%，達到166億元人民幣。

截至9月底止季度，古茗活躍會員人數超過4,300萬名。 今年首三季，集團錄收入64.4億元人民幣，按年增長15.6%，純利則增長近11%至10.98億元人民幣。

茶飲品牌來港上市一度沉靜。（資料圖片）

茶飲品牌來港上市一度沉靜

古茗今年1月首次遞表，但在6個月有效期内，未獲中證監批出備案通知書，而蜜雪冰城、滬上阿姨等茶飲連鎖品牌，均在1月和2月先後向聯交所提交上市申請，但最終都鎩羽而歸，未有下文。

中證監當時指，正按規定推進這3間茶飲公司的備案工作。下一步，當局會繼續優化境外上市備案機制，不斷提高備案品質和效率，維持境外融資管道暢通。

不過，值得投資者注意的是，今年5月，港股今年第一家茶飲股茶百道 （02555） 首掛暴跌27%。