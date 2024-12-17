本港最新失業率維持3.1%　符預期　速遞及保險業失業率較顯著上升

政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即9至11月的臨時數字），2024年9月至11月經季節性調整的失業率為3.1%，符市場預期，並與2024年8月至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。



與2024年8月至10月比較，在2024年9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由2024年8月至10月的370.71萬人，上升至2024年9月至11月的371.18萬人，增加約4,700人。同期的總勞動人口亦由382.97萬人上升至383.15萬人，增加約3,600人。

失業人數（不經季節性調整）由2024年8月至10月的12.07萬人，下跌至2024年9月至11月的11.9 7萬人，減少約1,000人。同期的就業不足人數亦由4.23萬人下跌至4.17萬人，減少約600人。

本港最新失業率維持3.1%。（資料圖片）

政府：勞工市場短期內維持穩定

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時稱，2024年9月至11月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。樓房裝飾、修葺及保養業，保險業和郵政及速遞活動業的失業率有較顯著的升幅。貨倉及運輸輔助活動業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較明顯的跌幅。

展望將來，孫玉菡稱，勞工市場在短期內應大致維持穩定，儘管一些行業的情況或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫所影響。