軟銀孫正義1000億美元討好特朗普　科技巨頭爭先恐後獻上投名狀

特朗普即將走馬上任，科技巨頭們正爭先恐後「獻禮討好」。能不能過好下一個四年，就要看現在大家出錢、出力夠不夠了。眼下，海湖莊園的門檻都快要被踏破了。

孫正義「表忠心」

週一，特朗普在自己的海湖莊園裏重大宣佈：日本科技巨頭軟銀將在美國投資1000億美元。為什麼花這麼多錢呢？軟銀CEO孫正義誠意滿滿地説，因為當選總統是特朗普才投的。

「我非常想慶祝特朗普總統的偉大勝利。他的勝利讓我對美國經濟的信心大大增強。因此，我很高興能將這 1000 億美元和 10 萬個就業崗位投入到美國。」

據悉，這筆錢將在特朗普任期結束前部署。在特朗普2.0期間，資金將通過能源項目、數據中心和芯片支持人工智能熱潮所需的基礎設施上。

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會，軟銀集團創辦人兼首席執行官孫正義（Masayoshi Son）出席。（Reuters）

大概創造10萬個就業崗位，不過現在投資細節未明

現場，特朗普還開玩笑地鼓勵讓孫正義將1000億翻倍到2000億。孫正義只能「打哈哈」笑稱，特朗普是「一位偉大的談判者」。並重申了1000億美元的承諾，同時也表示他將「努力」達到2000億美元。

值得一提的是，軟銀現在手頭上是沒有1000億美元現金的，更別説2000億了。據軟銀集團最新的財報，截至9月30日，軟銀集團的資產負債表上有約270億美元的現金。該公司的願景基金2還剩下30億美元可供部署。

據一位瞭解軟銀計劃的人士稱，這筆資金預計部分來​​自其資產負債表，但也可能來自芯片製造商 Arm Holdings。

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會，獲提名出任商務部長的華爾街金融家、債券交易公司建達公司（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick），以及軟銀集團創辦人兼首席執行官孫正義（Masayoshi Son）出席。（Reuters）

這不是孫正義第一次「討好」特朗普

早在2016年，特朗普第一回當上總統時，孫正義就向特朗普許下了500億的投資承諾。在這期間，軟銀投資了包括 Uber 、WeWork等在內的初創企業。雖然WeWork成為了孫正義投資史上最大敗筆，不過這是題外話了。

這一回，孫正義直接翻倍，也是因為在Arm上大獲成功帶來的底氣和動力。去年，幾乎隱退的孫正義大舉高調宣佈進軍人工智能，並且在該領域動作頻頻。其中，軟銀投資的芯片設計公司Arm於去年9月上市，此後​​其股價上漲了近兩倍。

而在AI大熱潮下，Arm有望讓軟銀在人工智能崛起中發揮關鍵作用。最近，軟銀還向ChatGPT製造商OpenAI投資了5億美元，並計劃通過購買員工股份的方式向該公司再投資15億美元。

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會，軟銀集團創辦人兼首席執行官孫正義（Masayoshi Son）出席。（Reuters）

特朗普莊園門檻「踏破」

自從特朗普拿下2024美國總統大選以來，科技巨頭、獨角獸們就馬不停蹄地走進了特朗普莊園。

除了孫正義外，從Meta到亞馬遜、再到OpenAI等科技行業乃至億萬富翁們都排着長隊誓言為特朗普出錢出力。當然，這其中也有不少是為了修補與特朗普之間的關係。

據悉，早前亞馬遜、Meta和OpenAI 的奧特曼已經分別向特朗普的就職委員會捐贈了100萬美元。

上週，谷歌的桑達爾·皮查伊和謝爾蓋·布林與特朗普共進晚餐，緊接着第二天蘋果庫克也與特朗普坐在了飯桌上，據説馬斯克也在。

2024年11月17日，小特朗普在社交平台發圖文，顯示他與爸爸特朗普、富豪馬斯克（Elon Musk）、共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）、特朗普欽定衛生部長小羅伯特甘迺迪，在私人飛機上享用麥當勞快餐和可口可樂。（X@DonaldJTrumpJr）

下週，亞馬遜的也將攜未婚妻來到海湖莊園，與特朗普吃飯……

俗話説「高峯低谷陰陽面，騰達落魄兩重天」，四年前被「趕出」白宮的特朗普，現在要「王者歸來」了。特朗普此前也直言，自當選以來，人們就表示有興趣「帶着鉅額資金來這裏」。事實上，這也是特朗普想發出的強烈信號，表明商界對特朗普議程有信心。

特朗普團隊對外宣稱，儘管還沒有就職，特朗普已經在履行將美國重新打造為世界製造業超級大國的承諾。

「自1月起，特朗普將立即開始實施大膽改革，並確保人工智能、新興技術和其他未來產業在美國創造、建設和發展。」