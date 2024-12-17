搭上特朗普！Tesla漲超6%再創新高　分析師：市值將升穿2萬億美元

特斯拉週一大漲6.14%，報463.02美元，再創歷史新高，總市值1.49萬億美元。今年以來，特斯拉股價已累計上漲超86%，幾乎所有漲幅都來自特朗普上個月初贏得大選之後。

隨着特斯拉股價大漲，馬斯克的身價一夜之間暴增了192億美元（約合人民幣1399億元）。彭博億萬富翁指數顯示，截至週一收盤，馬斯克的淨資產達到4740億美元，年初至今飆升了2450億美元。

日前，韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯將特斯拉目標價從400美元上調至515美元，成為華爾街最高目標價。他還給出了“樂觀情景”下的目標價650美元，這將使特斯拉的市值達到約2.1萬億美元。

另據外媒爆料，特朗普過渡團隊計劃取消電動汽車購買消費者税收抵免、對全球所有電池材料徵收進口税、並撤銷拜登對電動汽車及充電基礎設施的支持。

馬斯克表示，取消補貼對競爭對手的影響將大於對特斯拉的影響，因為他認為特斯拉在市場上已佔據主導地位。另外，特斯拉近期還對部分車型進行了漲價。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

瑞穗: 特斯拉將在未來四年搭上川普順風車

瑞穗銀行在最近的一份報告中表示，特斯拉的瘋狂上漲不太可能很快降温，因為放鬆監管將促進這家電動汽車製造商的自動駕駛業務，而首席執行官馬斯克與當選總統唐納德特朗普的密切關係將為未來四年的進一步增長鋪平道路。

瑞穗分析師在報告中表示，“自動駕駛（AD）監管框架的放寬為FSD/Robotaxi的估值提供了更多上漲空間”，這表明特斯拉在自動駕駛技術領域的擴張環境有利。

瑞穗將特斯拉的評級提升至跑贏大盤，並將其目標價從230美元上調至515美元，並指出未來四年特斯拉將面臨數個特殊的利好因素。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

分析師表示，特斯拉的全自動駕駛 (FSD) 技術可能在2025年之前獲得4級監管批准。他們補充説，這將大大提高其收入潛力，到2030年將產生約620億美元的收入，相比目前不到10億美元有大幅增長。

馬斯克在競選期間大力支持特朗普，預計將在白宮發揮影響力，這將使特斯拉受益。

分析師表示，特朗普政府的新政策，包括可能取消消費者電動汽車税收抵免，使特斯拉因電動汽車成本結構較低而相對於同行處於有利地位。

他們補充道，憑藉更有利可圖的電動汽車路線圖，特斯拉預計將超越全球輕型汽車產量，尤其是預計將於2026 年至2027年推出的低成本 Model Q 和 Cyber​​cab 等車型。

Tesla Robotaxi概念圖

華爾街紛紛上調目標價

當前，華爾街對特斯拉的前景展望也愈發樂觀。在過去幾天內，包括高盛、德意志銀行、美國銀行、摩根士丹利等機構都上調了特斯拉的目標價，理由是馬斯克與特朗普政府的關係密切、特斯拉在無人駕駛領域的領先地位。

其中，摩根士丹利在最新的報告中重申對特斯拉“首選”評級；

高盛指出，市場關注的是特斯拉的未來潛力，特別是其在人工智能方面的機會，尤其是其完全自動駕駛 (FSD) 軟件和無人出租車Cybercab。

另外，韋德布什證券公司分析師更加樂觀。週日，韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯將特斯拉的目標價從400美元上調至515美元，成為華爾街最高目標價。

他還給出了“樂觀情景”下的目標價650美元，這將使特斯拉的市值達到約2.1萬億美元，而目前的新目標價對應的市值約為1.7萬億美元。