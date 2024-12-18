陳茂波﹕已吸引逾百間重點企業來港　人才入境計劃接獲40萬申請

吸引人才及企業來港，為過去幾年政府主要工作一部份。財政司司長陳茂波出席《港台》節目時指出，特區政府在招商引資方面取得進展，由2022年底起，吸引了過百間重點企業落戶香港，這些企業帶同「上、中、下游」公司來港，預計未來幾年將投資400億至500億港元，創造1.7萬個就業職位，而且引進技術來港。



陳茂波在節目提到，特區政府的人才入境計劃收到近40萬份申請，批出24萬份，已有15萬至16萬人來港，成為推動經濟增長的生力軍，各類人才計劃中，以金融和創科人才的申請及審批人數佔最多，八成是華裔，但政府亦希望吸引更多歐美專才。

新舊經濟體均對香港感興趣

陳茂波勉勵香港的年輕人勇於嘗試，他指出，香港有4,000多間初創企業，不少由香港人創立，希望年輕人投放多些時間到不同地方，與不同文化的人合作交手，又認為香港在文化表演、藝術、餐飲方面亦有良好聲譽，是發展事業的另一渠道。

他又指出世界新舊經濟體對香港都有興趣，外訪時發現，他們希望了解一國兩制在本港實施的情況，以及為何不直接到內地而要經香港。他解釋，來港可以隨時進出內地，非常方便，香港有專業服務，了解內地和亞洲市場，可以充當海外投資者的「盲公竹」和風險管理人。

陳茂波表示英美商界仍對內地市場感興趣，但想搞清楚投資的時機，本港能夠提供一切方便。他舉例表示，早前本港股市上升，9月底觀察發現超過八成入市資金來自美國和歐洲，當中又有八成以上是機構投資者，陳茂波形容，這些是「醒目錢」一直等候時機入市，但他與投資者交流時，對方就提到不希望太高調。

陳茂波說，部分大型國際銀行積極在本港擴充業務，看好粵港澳大灣區市場，以「粵港澳大灣區跨境理財通」為例，就令一些私人銀行「流晒口水」。他又提到，不少頂級外國金融界人士來港置業居住，以行動證明對香港的商業機會有信心。

境外企業駐港數目按年增近1成

另一方面，投資推廣署署長劉凱旋於另一個《港台》節目中指出，說調查顯示，本港今年的境外母公司駐港公司總數按年升近一成至9,960間，創出新高，顯示本港在疫情後的營商環境已全面恢復強勁增長。駐港公司在香港僱用共近50萬人，按年升5%。按地區劃分，來自內地的企業佔最多，按年升近兩成，日本及英國升幅均超過10%，美國升9%。

劉凱旋表示，統計資料顯示，初創企業按年亦升一成至近4,700間，就算在疫情期間，本港初創亦有健康增長，去年僱員人數近18,000人，初創業務以金融科技和創科佔最多，綠色能源亦有一定增長。

今年截至11月，投資推廣署已協助超過500間企業落戶香港又或擴充規模，按年大幅升四成多，主要來自金融、創科及家族辦公室，有關企業首年會為本港帶來超過600億元投資額，創造超過6,000個就業機會。