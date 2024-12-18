01獨家｜輝立客帳戶疑遭黑客入侵　「被孖展」買入瀕除牌美科技股

金融機構網絡安全再惹關注。《香港01》獨家獲悉，本地證券行輝立，日前有客人在不知情下，帳戶疑遭黑客入侵，動用戶口內的現金及孖展額，大手掃入面臨除牌風險的蚊型科技股「橘雲」（美股交易編號：ORKT），涉資近200萬港元，並錄帳面損失。



輝立回應《香港01》查詢時稱，已將有關事件報警，目前正在調查中。



有輝立客戶向《香港01》稱，昨日（17日）發現其個人戶口在未經授權下，於隔晚美股交易日買入在美國納斯達克交易所上市的蚊型科技股「橘雲」，且「被孖展」，戶口僅約3萬港元現金竟買入近200萬港元的股票。

「橘雲」（美股交易編號：ORKT）在美國納斯達克交易所上市，市值屬蚊型股。﹙橘雲網頁截圖﹚

戶口3萬現金 「被孖展」買入近兩球買貨

根據交易記錄，該戶口在美國時間周一﹙16日﹚盤中以每股4美元時大手買入6萬股橘雲，涉資24萬美元，折合約189萬港元。橘雲翌日股價大瀉，按美國時間周二﹙17日﹚收市價2.16美元來計，持貨市值縮至約13萬美元，折合約101萬港元，即不足兩個交易日賬面損失已接近本金的一半。

據了解，該客戶從未在輝立買過美股，而戶口可動用現金只有3萬港元，同時持有約「六位數」的港股。換言之，在未有客戶授權及知悉下，戶口動用了逾180萬港元的孖展額度，且買入一隻完全陌生的美股。

該苦主向記者稱，感到十分錯愕，「輝立而家凍結咗我個戶口，冇black and white﹙白紙黑字﹚話會賠錢或點處理，只話會交俾相關部門跟進，唔知佢（券商）會唔會幫我沽貨，一陣間除牌分分鐘渣都冇。」

納斯達克交易所有所謂市值規則，規定公司必須維持至少3500萬美元的上市證券最低市值。（Reuters）

須維持最低市值3500萬美元 否則被除牌

翻查資料，橘雲是一間新加坡無代碼移動應用程式開發平台提供商，今年7月25日才在納斯達克交易所上市，惟公司的財務總監Shally Ang卻在今年9月30日辭去職務，由Toh Puay-Yong接任臨時財務總監。

值得一提的是，在本月13日，納斯達克交易所發信表示，公司不再滿足納斯達克持續上市要求，包括維持最低市值3,500萬美元，該所要求橘雲在未來180個交易日維持最低市值要求，否則會面臨除牌。橘雲在10月股價曾低見1.45美元，即市值只有3,300萬美元。截至昨日橘雲市值5,000萬美元，回升至符合納斯達克交易所最低市值要求。

輝立證券母公司為輝立資本集團，該集團是新加坡最大的零售券商，集團網絡遍佈全球15個國家及地區，資產管理總額超過350億美元，股東權益超越 24.4億美元。本報就此事向輝查詢，其回覆稱，已將有關事件報警，目前正在調查中。

《香港01》同時向證監會查詢，正待回覆。