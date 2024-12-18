兩個交易日飆漲38%，博通會成為另一個十倍股英偉達？

近期，ASIC芯片火爆，AI芯片巨頭英偉達正面臨新挑戰。

上週財報發佈後，為客户開發ASIC定製AI芯片的博通股價大幅上漲，讓人不禁聯想到2023年英偉達股價首次開始上漲時的情景。

現在，博通需要證明自己能夠堅持下去，成為人工智能時代的另一個巨頭。

中美晶片戰・晶片・芯片・中美貿易・中美貿易戰・中美關係：在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

股價飆漲38%

自業績公佈以來，博通的股價在兩個交易日內飆升了38%，將公司市值推高至近1.2萬億美元。

今年以來，博通累計漲超126%，有望創下自2009年上市以來的最佳年度表現，而英偉達累計漲超166%。

此次股價上漲的核心是，博通預測到2027財年，它為數據中心運營商設計的人工智能組件的潛在市場將達到900億美元。不過，要實現這些，博通還有很多工作要做。博通股價飆漲的同時，多家華爾街公司也上調了目標價和估值。

不過，據彭博社彙編的數據，自業績公佈以來，分析師將博通的平均目標價上調了19%，但仍未能跟上其股價上漲的步伐。

又一「英偉達時刻」？

不少華爾街分析師將當下的博通與一年半前的英偉達做類比。

持有博通的Mahoney Asset Management首席執行官Ken Mahoney表示：「這有點像一年半前英偉達的時刻，他們打破了數字，每個人都不得不追趕並追逐它。」

Mahoney指出，博通向投資者展示了人工智能計算的需求如此之大，以至於除了英偉達之外，其他企業也有足夠的發展空間。

Rational Equity Armor Fund的投資組合經理Joe Tigay表示：「我發現博通和英偉達有很多相似之處。」

Joe Tigay認為，有理由相信博通的股票可以像英偉達一樣實現可持續增長。「顯然，博通仍需要實現38倍的市盈率，但今年它已經表現出良好的增長和執行力」。

目前，博通的市盈率正在逐步接近創紀錄的水平，這可能表明其股價上漲空間有限。

不過，並非每一個「英偉達時刻」都變成了持續增長，一些公司未能達到預期或股價上漲停滯。

芯片公司Arm在今年2月給出了樂觀的預測，並表示這「只是人工智能繁榮的開始」，引發了公司股價在接下來的三個交易日中飆升93%。

不過，Arm的股價此後並沒有太大上漲，目前已較7月的高點下跌了20%以上。

對此，Mapsignals的首席投資策略師Alec Young表示：「現在説我們是否會看到一系列像英偉達那樣的爆發，還為時過早。博通做得非常好，但這些事情並不總是有好結果。」