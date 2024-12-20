開放銀行有助管理複數銀行帳戶　逾五成受訪者視系統安全為重點

由金管局策劃的「戶口互聯（IADS計劃）」建立了銀行帳戶數據共享的守則和標準，客戶可將其銀行帳戶數據，安全而高效地分享到由其選定的其他銀行。就此，滙豐在「戶口互聯」框架下，推出了最新的「開放銀行」服務，讓個人用戶可於應用程式上檢視另外兩間本地銀行的儲蓄及往來戶口資料。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）就指，該服務將會革新了客戶的流動理財體驗。



開放銀行解決複數銀行帳戶之不便

港人習慣開設多個銀行帳戶作處理不同財務所需，例如是出糧、繳付雜費和儲蓄等等，從滙豐的最新調查可見，每名港人平均擁有三個不同銀行的戶口。儘管這樣能方便處理財務，但當要管理銀行帳戶時，反而容易造成不便，有六成受訪者認為難以從多家銀行中找到最佳優惠，亦有五成六人表示計算戶口總結餘亦相當困難，更有五成一人坦言記住不同帳單和信用卡付款到期日同樣是一件難事。

在滙豐的調查當中，五成六人表示銀行系統安全為使用服務的最關鍵因素，其次是同樣有四成三人認同的銀行可信度，以及資料保護是否充分。雖然有擔心的因素，但五成六的受訪者亦願意緊貼數碼時代的發展步伐，有聽聞過開放銀行的框架，亦傾向同意授權銀行存取其帳戶資料以使用相關服務。至於不願意分享數據的受訪者之中，有八成六人是因為擔心收到無關且頻繁的服務促銷，以及關注個人資料私隱（84%）和資料安全（84%）。

滙豐以信任為本 啟動「開放銀行」先導計劃

滙豐銀行紮根香港多年，深受港人歡迎和信任，就開放銀行的發展而言，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）指出：「現時流動理財已經成為滙豐客戶處理日常財務需要的主要渠道，隨著『開放銀行』在香港發展，滙豐亦革新了客戶的流動理財體驗。」他亦透露，截至今年10月為止，滙豐每月流動理財活躍用戶數量亦按年錄得雙位數字增長，「展望將來，滙豐亦將於HSBC HK App上推出更多相關功能，包括開支追蹤、財富規劃工具及加快審批貸款申請等。」

事實上，滙豐香港早前就已於香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）上推出首項「開放銀行」功能，讓用戶可於HSBC HK App上檢視他們於另外兩間中國銀行(香港)及恒生銀行的儲蓄及往來戶口資料，更一目了然管理個人財務。經全面評估後，將進一步擴展至其他銀行和不同用例，涵蓋更多「開放銀行」的使用範疇。

（資料及相片由客戶提供）