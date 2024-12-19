草姬上市｜首掛漲三成　王祖藍等現身撐場　郭致因：將攻直播帶貨

藝人郭晉安有份創辦的草姬（2593）首掛高開25.1%，報4.69元。公司今次招股以下限定價，最終發售價3.75元，每手800股，相當於一手賬面賺752元。上市儀式中，藝人王祖藍、岑麗香等現身道賀。

郭晉安︰對草姬提供營銷意見

郭晉安擔任公司非執董，他表示，會平衡自己在藝人身份與公司職務的平衡，將大部分時間用於對草姬提供營銷意見。

草姬上市儀式中，藝人王祖藍、岑麗香等現身道賀。﹙夏家朗攝﹚

力攻跨境電商業務 合作內地網紅直播帶貨

草姬主席、郭晉安胞姊郭致因表示，未來會計劃在大灣區直播帶貨，包括在抖音、小紅書、京東（9618）商城，做跨境電商業務。且TVB（0511）也有開展直播帶貨業務，會留意與TVB的合作。至於預算的投放，她未披露具體數字，但表示投放預算將依照招股書所規劃。

她續指出，在「雙11」購物促銷節中，已經開始試播，效果不錯，在12月的假期中還計劃開展一兩場直播帶貨，並計劃與內地「網紅」合作。

草姬主席、郭晉安胞姊郭致因表示，未來會計劃在大灣區直播帶貨。﹙夏家朗攝﹚

一簽多行助力 料本地零售復甦

對於公司的業績增長，她就認為明年一定比今年更加好，直言一簽多行的政策助力許多，時下見到銅鑼灣、尖沙咀的店鋪都開始排隊，作為零售從業者樂於見到，相信也會開多門市配合。公司續有向東南亞拓展的打算，不過暫未有時間表。

郭致因形容稱，今次上市具有里程碑式的意義，根據招股結果，公司今次錄得6084倍認購，一手中簽率僅3%，相當於認購100萬股才穩獲一手。