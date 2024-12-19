特朗普尚未上任道指即創紀錄10連跌　美聯儲鮑威爾明示降息放緩

昨夜美股三大股指集體收跌，美聯儲如期降息，但暗示降息步伐將放緩，道指創50年來最長連跌。截至收盤，道指跌 2.58%，納指跌 3.56%，標普跌 2.95%。美國十年國債收益率漲 2.749%，收報4.522%，相較兩年期國債收益率差16.1個基點。恐慌指數VIX漲 74.04%至27.62，布倫特原油收跌 0.63%至72.85。現貨黃金昨日跌 2.29%，報2585.82美元/盎司。美元指數昨日漲 1.22%，報108.25。

美股大盤大跌

美國第三季度經常帳錄得-3109億美元，為紀錄最大逆差。美國11月營建許可總數錄得150.5萬户，為2024年2月以來新高。交易員不再百分百預期明年英國央行降息兩次。據歐盟委員會主席：歐盟正在制定第16輪對俄製裁方案。倫交所（LSEG）數據顯示，俄羅斯向意大利供應了第一批液化天然氣貨物。

圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

行業&個股

行業板塊方面，標普10大板塊悉數收跌：醫療、日常消費、公用事業、工業、原料、通訊、能源、金融、科技、半導體和房地產分別收跌1.36%、1.52%、2.36%、2.82%、2.84%、2.85%、2.96%、2.99%、3.23%、3.7%和3.91%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.71%，旅行服務板塊跌3.95%，高端酒店萬豪跌4.07%，愛彼迎跌3.55%，挪威郵輪跌4.89%。太陽能板塊跌3.68%。金融科技板塊方面，PayPal收跌5.95%，NU跌11.11%。網絡安全板塊跌4.53%，SQ跌7.67%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.26%。台積電跌 2.54%，阿里跌 2.47%，拼多多跌 1.04%，京東跌 2.23%，理想漲 1.61%，小鵬跌 2.8%，富途跌 3.46%，蔚來跌 4.85%，B站跌 3.58%，名創優品跌 2.44%，極氪跌 6.13%，傳奇生物跌 2.05%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.14%，微軟跌 3.76%，英偉達跌 1.14%，谷歌收跌 3.54%，亞馬遜跌 4.6%，Meta跌 3.59%，特斯拉跌 8.28%，據美媒：由於多次違反旨在保護國家機密的聯邦報告協議，馬斯克受軍方審查。博通跌 6.91%，沃爾瑪跌 1.96%，禮來跌 1.79%。PLTR跌 3.87%。

圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

聯儲FOMC聲明及鮑威爾發佈會重點一覽

FOMC聲明：

1. 聲明概述：措辭大致不變，以11-1的投票比例通過降息25個基點的決定，哈馬克支持暫停降息。下調ON-RRP30個基點。

2. 利率前景：將考慮進一步降息的“幅度和時機”。點陣圖中值上調，顯示明後兩年將各降息兩次，但部分官員分歧嚴重。

3. 通脹前景：將2%通脹達標時間推遲至2027年，全面上調2024-2026年預期，多數官員預計風險傾向上行。

4. 經濟前景：略微下調失業率預期。對經濟穩步增長的措辭不變，上調今明兩年實際GDP增速預期，今年從2%大幅上調至2.5%。

鮑威爾發佈會：

1. 利率前景：考慮利率調整時可以更謹慎，聲明措辭變化表明正處於或接近放緩降息階段，明年似乎不太可能加息。若通脹不能持續地向2%移動，則可更慢降息。降息過慢可能打擊經濟和就業。

2. 通脹前景：可能還需要一兩年的時間才能達到目標；風險和不確定性較高；正在討論關税如何推動通脹。

3. 經濟前景：整體經濟表現強勁，下半年經濟增長快於預期，沒有理由認為經濟下行的可能性比往常更高。

4. 就業前景：勞動力市場保持穩健，並非顯著的通脹壓力來源，沒有冷卻到令人擔憂的程度，將繼續關注。

5. 其他表態：（就比特幣儲備政策）美聯儲不允許也無意持有比特幣。今天的利率決策是一個比較艱難的選擇。

6. 市場反應：聲明公佈至鮑威爾講話期間，現貨黃金單邊大幅下挫56美元；美元指數自決議公佈以來累漲110點，創兩年新高；美債2Y上漲15BP；納指跌幅擴大至3%；比特幣下跌超5000美元。

7. 最新預期：交易員對美聯儲的降息定價持續減少，預計2025年僅降息37個基點，遠低於會前的75個基點。

點陣圖解讀：美聯儲預期2025年將降息兩次

12.19 美聯儲12月點陣圖中值顯示，美聯儲預期2025年將降息兩次，每次25個基點，9月份預期為降息四次，每次25個基點；美聯儲預期2026年將降息兩次，每次25個基點，與9月份預期一致。

市場對明年美聯儲預期降息的幅度減少25BP

12.19 美國利率期貨定價美聯儲2025年將降息約49個基點，與美聯儲點陣圖預測的50個基點接近，利率決議公佈前市場定價降息幅度為75個基點。

2、展望2025，美聯儲主席鮑威爾有哪些待辦事項？

1. 研判特朗普政策的影響：特朗普承諾對税制、貿易、移民和監管政策進行廣泛改革，可能進一步刺激消費需求、限制勞動力供應等，最終導致通脹上升及失業率下降，鮑威爾需研判其綜合影響。

2. 明確“停止降息”的信號：鑑於美聯儲的通脹任務尚未完成，鮑威爾將不得不引導政策制定者討論何時停止降息，做到既不能降息過度導致通脹反彈，也不能降息過慢導致就業市場衰退。

3. 悄然結束量化緊縮政策：美聯儲正在縮減其資產負債表，其縮減的幅度是有限制的，否則金融系統將面臨儲備短缺。鮑威爾可能希望儘可能拉長縮表的時間，同時避免2019年錢荒情況重演。

4. 修改貨幣政策框架：鮑威爾在2020年主導的政策框架改革使美聯儲在某種特殊情況下過於關注就業或通脹，2025年的審查將決定是否應該再次修改該框架，以避免就美聯儲的兩項職責做出過度承諾。

5. 化解美聯儲與政府在監管上的衝突：在銀行監管方面，美聯儲既負有直接的監管責任、還得維持整體金融穩定、更要考慮貨幣政策相關影響，擔任經濟中的“最後貸款人”；而特朗普政府可能試圖插手改革銀行監管方式。

美股異動｜美光盤後跌超12%，第二財季指引遜於預期

12.19 美光第一財季業績大體上符合市場預期，但第二財季指引遜於預期美光科技第一財季調整後EPS為1.79美元，分析師預期1.79美元。第一財季調整後營收87.1億美元，分析師預期87.1億美元。第一財季調整後運營利潤23.9億美元，分析師預期23.4億美元。第一財季調整後毛利潤率39.5%，分析師預期39.5%。第一財季運營現金流32.4億美元，分析師預期41.0億美元。消費者市場在近期變得更加疲軟。預計將在財年的下半年重拾增長。預計第二財季調整後EPS為1.33-1.53美元，分析師預期1.92美元。預計第二財季調整後營收77億-81億美元，分析師預期89.9億美元。預計第二財季調整後毛利潤率37.5%-39.5%，分析師預期41.3%。

OpenAI：撥通電話即可使用ChatGPT

12.19凌晨2點，OpenAI開啓了第10天的直播技術分享，ChatGPT新增電話功能，並有了專屬電話號碼——1-800。目前這個號碼僅美國地區，無論你是舊款智能手機還是老掉牙的座機都能打通，極大降低了ChatGPT的使用門檻和應用範圍，尤其是對於不懂互聯網的老年人來説非常有幫助。同時對電話客服領域會產生很大的衝擊。此外，ChatGPT還與超級應用WhatsApp完成了集成，同樣是這個號碼可以直接發短信諮詢各種內容，使用方法和web、移動版本一樣。在美國1-800的全稱電話號碼是1-800-242-8478，拿起手機直接撥打就行，只要你願意打多久都行，只不過會產生一些費用。（AIGC開放社區）

特朗普、馬斯克反對支出法案 眾議院議長提出“Plan B”

12.19 據《國會山報》報道，美國眾議院共和黨籍議長約翰遜正在考慮在週五政府關門的最後期限之前為政府提供資金的“Plan B”，因為國會內外的共和黨人，包括來自特朗普團隊的共和黨人，都在抨擊他的支出計劃。特朗普早些時候也對福克斯新聞主持人表示，他完全反對持續決議支出法案。這與“美國第一哥們”馬斯克的看法一致，其稱任何支持該法案的議員都該下台。兩位知情人士表示，約翰遜正在考慮的備選方案是一個“乾淨的”持續決議法案。這將需要放棄國會領導人談判達成的最初1500頁支出方案中包含的額外條款，包括災難援助和對農民的經濟援助。

特朗普的顧問提出重塑美國汽車產業的方案 包括取消電動汽車補貼

12.18 美國候任總統唐納德· 特朗普的顧問建議採取雙管齊下的方法來重塑美國汽車製造業，一方面取消旨在促進電動汽車銷售的聯邦補貼，同時繼續培育電動汽車生產的國內供應鏈。這些建議凸顯出特朗普“終止”拜登政府電動汽車強制規定的競選承諾將會如何體現在其政策之中。總而言之，政策將優先考慮國內汽車製造商和供應商、同時又避免使用納税人資金為消費者提供支持。

今日重點關注的財經數據

（1）21:30 美國第三季度核心PCE物價指數年化季率終值

（2）23:00 美國11月成屋銷售總數年化