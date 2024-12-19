聯交所刊發諮詢文件　涉優化首次公開招股市場定價及公開市場建議

就有關優化首次公開招股市場定價及公開市場的建議徵詢市場意見（諮詢文件）。諮詢期為期三個月，於2025年3月19日（星期三）結束。

聯交所建議對首次公開招股市場定價流程及公開市場的監管框架進行全面改革，以確保其上市機制對現有及潛在發行人具有吸引力和競爭力。具體措施包括：

優化首次公開招股市場定價流程的建議旨在增加「具議價能力」投資者的參與，以減少最終發售價與在上市後的實際交易價格之間存在較大差距的情況。

檢討對公開市場要求的規定，確保發行人在上市時有足夠的股份供公眾投資者交易；與此同時，放寬若干對公眾持股量限制的規定（若按金額價值計，現行規定的數額可能非常龐大）。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示：「香港交易所致力確保我們的上市框架及持續上市規定穩健並具備競爭力，鞏固香港作為全球領先集資中心的地位。我們很高興提出新的建議，以加強首次公開招股（IPO）的定價和發售機制，支持來自全球的優質公司在香港資本市場上市並蓬勃發展。我們會繼續優化各項機制，確保上市制度與時並進及滿足市場的需求，我們這次亦建議修訂公開市場的規定，提升香港作為開放、透明度高的市場之聲譽，增加對全球發行人及投資者的吸引力。」