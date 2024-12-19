日央行放鴿　日圓兌港元再失守5算　專家指現水平唱錢「已不錯」

聯儲局於今日（19日）凌晨公布議息結果，一於市場人士預期當局減息0.25厘，惟暗示明年僅減息2次。同日日本央行亦公布議息結果，宣布利率維持在0.25厘。受到聯儲局變相發出鷹派信號，而日本央行則發出較鴿派言論，刺激美元兌日圓再次上揚，並直逼157水平；每百日圓兌港元則再度失守5算。



截至下午6時32分，每百日圓兌港元最新報4.954。

今次已是日本央行連續3次議息會議後，宣布利率不變。央行植田和男於記者會上指出，缺乏薪酬的資訊是按兵不動原因，有關薪酬趨勢會在明年3﹑4月時變得明朗。他又指出當局正希望了解當地工資增長﹑特朗普就任美國總統後，美國在財政﹑貿易及移民政策如何影響全球金融市場。但他相信相關政策的影響會在一段時間後才體現，目前仍不能判斷下次會議是否獲得足夠信息。

植田和男料當地通脹溫和上揚

植田和男又預期，日本經濟會出現溫和增長，並預料當地通脹會溫和上揚。縱使通脹及經濟前景存有不明朗，倘若經濟及物價走勢與預期一致，當局會再次加息。更明言，需要觀察明年春季薪資談判的勢頭以決定政策走向，意味日本短期內未會加息。

分析：利差趨勢指向收窄、為日圓提供支撐

對於 2025 年日圓兌美元之匯率行情，分析卻相對看好，主要理據為受美國候任總統特朗普之政策影響，通膨壓力仍存在，令美國降息速度放緩，日本與美國的利差恐難縮小。安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt本身已預測日本央行12月將繼續按兵不動，他稱，對日圓而言，利差的趨勢仍指向收窄，結合其顯著低估的價值，預計將為日圓提供支撐。在投資組合中，日圓也可能重新發揮一定的分散投資作用。

盧楚仁睇好明年見5.5算

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，不排除日圓短期再受壓，或有200點子、300點子下行空間，惟如果打算去旅行，現在匯水唱日圓已不錯，「不要太介懷100、200點子。」

他解釋，今年8月日央行想加息，惟撞正美國減息，引致日圓拆倉，日圓急升而日股暴跌，故日央行幾怕歷史重演。然而，鮑威爾明年不太想減息，因此日本有空間加息，令日圓明年睇高一線，他估計升至日元兌美元升至140水平「不困難」，即每百日圓兌5.5港元左右。