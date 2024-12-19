美國減息| 東亞銀行李民橋料本港樓市繼續穩定

美國最新減息0.25點子，為今年來第三次，但點陣圖則預計明年僅減息兩次。



香港華商銀行公會主席暨東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，市場對美國減息期望正在降低，預計明年減息速度及幅度，仍需視乎經濟數據，至於港息是否跟隨調整，則視乎經濟及市場走向。

本港樓市方面，他表示，撤辣以來樓市趨於穩定，隨著本港經濟復甦及全民就業，相信會樓市繼續穩定下來。

今年為華商銀行公會成立105周年，今日於剛完成翻新的中環會址舉行慶祝酒會，吸引過百名政商界嘉賓匯聚共慶，包括署理財政司司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、金管局總裁余偉文、華商銀行公會前理事會主席李民橋，其他還有保監局行政總裁張雲正，以及證監會、立法會財經事務委員會、香港銀行學會、中資銀行業協會及香港銀行華員會代表，還有華商銀行會員銀行高級管理層等。

華商銀行公會並推出全新會徵及網頁，沿用中國印章為設計主題，由華銀兩字組成。現時會員銀行達18家，總會員人數近3,000人。管理委員會新增經濟研究小組委員會，由多位會員銀行首席經濟師組成，就重要經濟及政策議題向政府反應業界意見及提供建議。