老虎證券憂明年美股或跌3成　籲進取投資者關注市場盈利預期變化

2024年即將結束，對於明年資本市場走勢，老虎證券（香港）投研總監陳慶煒直言對美股明年的走勢持謹慎態度，因為美股目前的估值處於歷史高位，因此其盈利增長是否能持續是關鍵。他又預期明年的美股可能出現長期大牛市中的階段性熊市，或出現超過30%的下跌。建議進取型的投資者在投資美股時，一方面要關注市場盈利預期的變化，靈活轉態。



陳慶煒指出短期內，市場對特朗普上台後推出的若干措施抱有較高的期望，但當前政策尚未落地，無論最終是減稅還是去監管等措施，均會擴大美國財政赤字，最終特朗普可能通過加關稅、政府裁員等的政策來彌補赤字。因此他認為當特朗普的新政策落地時，對公司盈利增長的促進作用或會不及市場預期。

他又指出隨著AI技術革命展開，可能長遠可提升美國的生產率，明年AI投資將會逐步向應用端滲透，大型科技股的盈利增長很有可能擴散到更多的垂直應用領域受益公司，並顛覆一些傳統的商業模式。他認為明年的美股可能出現長期大牛市中的階段性熊市，或出現超過30%的下跌，建議進取型的投資者在投資美股時，一方面要關注市場盈利預期的變化，靈活轉態。另一方面應積極擁抱在商業模式上會因 AI Agent 的出現，大幅提升其運營效率公司，以及在 AI 產業鏈上有較強的護城河的公司。由於美債的利率還在近 20 年內的高位，對於保守型的投資者，可以適當將美股的資金分散配置到美債市場或其他資產。

對港股及A股持較積極看法

談及對於港股及A股明年的走勢時，他表示會持比較積極看法。因為中央已經將「擴大內需，應對有效需求不足」作為明年中國內地經濟工作的重中之重，而且會議還首次提到「穩住樓市股市」，史無前例的將股市的重要性擺在與樓市同等的位置。這意味著逆周期調節的刺激政策會陸續出台，如果發現效果不夠明顯，還會層層加碼，估計可令好轉的市場情緒得以延續。對進取型的投資者的建議是，在市場情緒積極時，增加對國家產業升級必需的科技互聯網賽道的投資，而在消費賽道上的投資應更著重政策刺激的方向，比如今年第四季度的「以舊換新」補貼，就為家電消費帶來了明顯的促進效果。對於保守型的投資者，仍然可以選擇高分紅股和債券來收息，並在市場情緒非常悲觀時考慮適當入手科技股。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

比特幣亦可留意

陳慶煒又表示比特幣也是值得留意，因為特朗普早前提出考慮將其納入戰略貨幣儲備，惟虛擬貨幣的波幅較大，為平衡風險，在配置上不宜佔過高比重。黃金則是新興市場國家央行避險的首選資產，只是2025年未必會出現更劇烈的地緣衝突。黃金的進一步上行需要一次意外的經濟下行，疊加聯儲局貨幣政策徹底轉向後帶來的二次通脹預期抬升。因此，明年黃金可能只適合作為避險資產少量配置。