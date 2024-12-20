高盛﹕新世界及恒地較受高資本化率影響　憂淨負率增至115%及52%

高資本化率對地產股帶來影響。高盛發表報道指出在今年首10個月，本港零售及寫字樓租金指數分別累計跌4%及5%，樓價跌幅更達雙位數，認為與本港零售及寫字樓物業資本化率按年升0.4及0.8個百分點至6.7%及4.7%有關，令香港商業房地產平均資本化率升0.6個百分點至5.7%，較地產股的加權資本化率高出約1個百分點。



高盛指出恒地（0012）及新世界（0017）在本港商業房地產的資本化率預期相對較進取，長實（1113）及新地（0016）則較為保守。若以目前業界估計的行業資本化率5.7%作為基準，投資物業價值的調整幅度介乎增加4%至減少24%，對行業平均影響為減少13%。

該行進一步指出，維持予恒地及新世界「沽售」評級，目標價為5.8元及19.5元。因為在5.7%的資本化率環境下，兩者旗下投資物業估值均受到較大的負面影響，預料物業價值將分別減少19%及24%。若將較高的資本化率轉化為股本損失，將促使新世界及恒地的淨負債率增加26個百分點及11個百分點，至115%及52%。

維持予長實及新地買入評級

該行又指出長實及新地的投資物業估值受到影響較少，影響分別為0%及8%，對淨負債比率影響不大。該行重申予長實及新地「買入」評級，目標價分別為41元及92元；又指出在高息率環境下，對兩者物業估值及價格影響較低。