香港11月通脹升1.4%　政府料隨著經濟增長　本地成本或有微升壓力

政府統計處公布，本港11月綜合消費物價指數（CPI）按年上升1.4%，升幅與10月份相同。政府發言人表示，上月基本消費物價通脹維持在輕微水平，整體食品價格進一步微升。當局估計，隨著香港經濟繼續增長，本地成本或有輕微上升壓力，外圍價格壓力應大致緩和。



政府指出剔除所有一次性紓困措施，上月基本通脹率1.2%，亦與10月相同。

上月價格升幅最大的類別為煙酒，按年升21.2%，電力、燃氣及水上升9.8%，外出用膳及外賣升1.7%。但衣履價格跌2.4%，耐用物品、基本食品都跌0.3%。

首11個月通脹率1.8%，基本通脹率1.1%。

香港11月份通脹為按年升1.4%，與10月升幅一致。（鄭子峰攝）

大新銀行﹕11月通脹符預期

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港11月份整體消費物價指數按年上升1.4%，與10月相同，符合預期，較市場預期的1.6%升幅略小。若扣除一次性紓困措施，基本通脹按年上升1.2%，亦與10月持平。整體食品價格按年升幅保持平穩在1%左右，私人住宅租金升幅連續第二個月維持在0.6%。電力、燃氣及水的價格升幅則進一步擴大至9.8%，為去年7月以來最大升幅。耐用品價格連跌27個月，惟跌幅有所收窄。衣履價格跌幅則擴大1個百分點至2.4%，連跌6個月，並且是2021年2月以來最大跌幅。

他指出整體而言，本港通脹維持溫和，或受到內地食品價格持續低迷所影響，拖慢整體食品價格升幅，而且私人住宅租金升幅也未見加快；另一方面，衣履價格跌幅擴大，或反映本地消費氣氛仍然疲弱。估計整體通脹2024年全年升幅約1.7%。公屋加租10%在2025年初生效，加上放寬了深圳居民可「一簽多行」來港，或有帶動本地零售市道，預計2025年通脹或加快至2.1%。