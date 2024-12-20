金銀業貿易場改名為黃金交易所　明年起接替黃金白銀交易業務

金銀業貿易場今日（20日）宣佈，2025年1月1日正式改名為「香港黃金交易所」，先前金銀業貿易場的成員，會被直接委任為交易所成員，交易所於明年起會接替所有黃金白銀交易業務。



香港黃金交易所主席張德熙表示，交易所會提升透明度，加強企業管治，並廣收國際性會員。同時會建議政府在北部都會區建立黃金倉儲設施，以便利推動日後的行業發展。被問及會否增加資本投資，他指視乎情況而定。

交易所行政總裁馮煒能指，目前機場的倉儲設施在禁區位置，僅有利於轉口，但不利金商進行實物黃金交割，所以業界更著重機場以外的倉儲選址，將實物黃金留在香港，有利帶動其他衍生產品。

金銀業貿易場改名為黃金交易所。（夏家朗攝）

而交易所的三名成員，包括張德熙、副主席兼六福非執董謝滿全和立法會議員李惟宏亦已加入政府早前成立的推動黃金市場發展工作小組。

張德熙指，會議首先討論香港本身具有的地位、知識及經驗，以及如何發展香港黃金品牌及準則。下一步會續探討發展數碼黃金，及將黃金產品納入互聯互通機制等。

黃金價格走勢方面，張德熙提到，金價走勢高處未算高 ，但因外圍不穩定性，有向下調整的風險。若金價可企穩每盎司2,500美元，不排除向上挑戰2,850美元。