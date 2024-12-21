報告﹕全球22億美元加密貨幣遭盜竊　逾半與北韓黑客有關

加密貨幣遭到黑客盜竊為投資者關注議題之一。據Chainalysis發表的一項最新研究指出，今年全球共有價值達22億美元的加密幣被竊，其中超過半數是被北韓黑客偷走。



據《BBC》引述有關報告，指出有北韓黑客喬裝成的遠距上班科技業員工，藉以滲透並偷竊；又指出今年北韓黑客盜取的加密幣總值13億美元，是去年的2倍以上。

事實上美國聖路易聯邦法院上週起訴14名北韓人，指控他們派遣北韓黑客喬裝成IT人員，應徵美國科技公司職位，伺機竊取商業機密並勒索金錢。

報告進一步指出：「今年加密貨幣被盜事件增加，凸顯這個行業需要應對日益複雜且不斷變化的威脅態勢。」今年加密幣被竊事件中，大多數都是因為用戶在平台的私人密碼被破解。報告中提到：「有鑑於這些中心化交易平台管理大量用戶資金，私人密碼被破解的影響可能是毀滅性的。」

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

日加密貨幣商曾被盜取482億日圓加密幣

另一方面，全球不同地區曾發生黑客盜竊加密貨幣事件。據日本放送協會（NHK）報導，日本加密幣交易公司DMM Bitcoin今年5月遭北韓黑客攻擊，偷走總值482億日圓的Bitcoin（比特幣）。該公司本月宣布停業，將顧客帳戶及資產轉移至另一家公司SBI VC Trade。

在今年7月，印度加密幣交易平台WazirX遭北韓黑客攻擊，盜走近2.35億美元加密幣。