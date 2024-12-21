芝加哥儲銀行長認同貨幣政策具明顯限制性　料未來年半利率續下降

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，開始在經濟預測中考慮候任總統特朗普的政策主張，並表示貨幣政策已經準備好應對明年的不確定性。



他周五受訪時表示，在個人預測中納入了一些對財政政策、移民和其他政策走向的思考，因為這些是思考經濟前景的重要驅動因素，並強調經濟存在很多不確定性。

三藩市聯儲：減息兩次非常安心

至於三藩市聯邦儲備銀行行長Mary Daly表示，對明年減息兩次的預估「非常安心」，強調聯儲局可以轉向放緩步伐。最新減息決定是勢均力敵的討論結果，「現在我覺得我們已經過了重新校准的階段，已經處在了下一階段，下一階段將真正關注接下來的信息。」

芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee略微上調了對2025年的利率展望，但仍預計未來12至18個月借貸成本將進一步下降。

他周五受訪時表示，相信局方正朝著2%通脹的目標前進，未來12至18個月利率仍會有相當幅度的下降。Austan Goolsbee明年在貨幣政策決策方面有投票權，他同意主席鮑威爾對政策具有「明顯限制性」的描述，表示政策仍遠未達到所謂的中性利率水平。他周五較早時對好過預期的通脹數據表示歡迎。