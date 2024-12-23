郭廣昌﹕復星朝輕資產轉型　與險企及國企合作　助對方管理重資產

復星國際（0656）董事長郭廣昌指出，過去2年公司以瘦身健康，以退為主，惟在2024年更加強調有進有退，通過發展來解決問題。



他指出會退出非主業非核心資產，退出重資產。既為繼續減債，將公司評級做到「投資級」，更重要是資產結構調整。他表示公司要向輕資產轉型。過去積累形成資產運營能力，未來會靠「手藝吃飯」，透過公司運營能力，與保險公司及國企合作，協助他們運營管理重資產。

進方面，郭廣昌稱，復星會聚焦主業，形成優勢產業，年內復星爭發布了兩個私有化方案，包括醫藥的復宏漢霖 （2696） 及旅文的復星旅文 （1992） ，醫藥和旅文是復星已經形成優勢的產業，希望在私有化之後，未來能夠更加靈活的加快發展。

圖片來源：復星集團官網

公司近半收入來自海外

郭廣昌又稱，復星有將近一半的收入來自海外業務，海外員工也接近一半。以往公司提出通過全球化將優質的資源引入國內，促進國內市場的發展。不過目前中國很多產業的競爭力已經非常強了，包括具效率、創新、資源、成本等優勢，中國企業可以通過出海進入全球市場發展，未來全球化一定是依托於中國競爭力，「要創新，不要內卷，全球動力嫁接全球資源」。