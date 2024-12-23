金管局︰港銀第三季零售銀行除稅前經營溢利按年增8.4%

金管局最新季報表示，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性緩衝均十分充裕。儘管特定分類貸款比率在今年第三季有所上升，但銀行體系的整體資產質素維持可控。

今年首三季，零售銀行整體除稅前經營溢利按年增加8.4%，盈利上升主要由於持有作交易的投資收入與來自外滙和衍生工具業務的收入均錄得增長，但部分升幅被淨利息收入減少所抵消。零售銀行淨息差收窄至1.5%，去年同期則為1.68%。

銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的1.89%，上升至第三季末的1.99%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率由上一季的2.78%，微升至2.79%。同期，信用卡貸款及住宅按揭貸款的拖欠比率分別處於0.35%及0.11%的低位。

銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在今年第三季為178.4%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在9月底為21.8%，遠高於8%的國際最低要求。

另外，銀行業貸款總額在2024年第3季減少0.2%，其中在香港使用的貸款及貿易融資分別減少0.8%及1.5%，在香港境外使用的貸款則增加1.7%。中國內地相關貸款在同期減少1.3%。

存款總額在2024年第3季增加2.5%，其中港元存款及美元存款分別增加1.3%及4.9%。整體貸存比率由上一季的59.7%略為下跌至2024年第3季的58.1%。