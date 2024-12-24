李澤楷旗下盈科拓展售柏瑞投資予大都會人壽　作價最高93.6億元

電盈（0008）主席李澤楷旗下的盈科拓展，向大都會人壽投資管理公司（MIM）出售柏瑞投資，作價最高可達93.6億元。



大都會人壽投資管理公司（MIM）宣布，已簽定確定協議（definitive agreement），向盈科拓展集團收購柏瑞投資（PineBridge），包括其管理約1,000億美元（約7,800億港元）的資產，交易作價為8億美元（約62.4億港元），但不包括柏瑞內地合營公司和私募基金業務，雙方目標在2025年完成交割。

另外，視乎柏瑞2025年財務表現，和未來數年的盈利能力，如果達到指定要求，MIM將再額外支付4億美元（約31.2億港元），換言之，總交易金額合共約12億美元（93.6億港元＿。

盈科拓展集團表示，在此次交易中特別保留內地業務，並將專注於通過華泰柏瑞基金管理有限公司，和定位獨特的私募基金業務來提升集團的核心優勢，華泰柏瑞由盈科、華泰證券股份有限公司和蘇州新區高新技術產業有限公司合資，是中國領先的基金品牌，將繼續滿足中國市場日益增長的投資產品需求。

李澤楷旗下盈科拓展，出售柏瑞投資予大都會人壽投資管理公司。（廖雁雄攝）

保留內地業務

盈拓強調，依託自身的平台，集團私募基金業務在中小型市場交易中也具有強大的競爭優勢，未來將一如既往地與合作夥伴和團隊密切合作，為中國及全球客戶創造價值。

盈科拓展提到，在過去14年間，柏瑞打下全球具廣泛影響力和多元化的堅實基礎，取得了顯著的增長和卓越的成績，感到非常自豪，而MIM的廣闊平台和悠久歷史背景下，柏瑞將繼續開拓產品和提升服務，為全球客戶創造價值。