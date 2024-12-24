東證指數跑輸恒指　呢個原因　更令海外投資者回報縮至單位數！

日本股市在年內錄得約15%升幅，可是對海外投資者而言回報僅只有單位數，更跑輸恒指表現。因為日圓於年內貶值一成，導致海外投資者錄得的回報幅度大減。不過大行高盛認為日圓再下跌幅度有限，加上早前的不確性因素已消化，有助吸引外資重返日本股市。



《彭博》報道，日本股市今年創紀錄新高，但以美元計價回報大幅跑輸標普500指收及恒生中國指數。

報道指，日本東證指數（Topix Index）今年累計升約15%，但扣除日圓兌美元貶值約10%後，按美元計價的升幅僅為3%，落後於標普500指數及恒生中國指數的逾25%(按昨日收市計，恒指今年亦累升逾（16%）。

雖然日圓匯價下跌利好出口企業盈利，日本央行加息支持金融股，但匯率波動令外資基金審慎，限制今年資金淨流入。

東證指數年內累升15%。（視覺中國）

料日圓兌1美元跌穿160機會有限

不過《彭博》另一篇報道，引大行高盛認為日圓再下跌空間有限，或有助海外投資者重返日股市場。該行集團首席日本股票策略師Bruce Kirk稱，日圓兌美元當前水平有助於海外投資者購買日本股票，又認為該匯率跌破160關口的風險有限，因為考慮到這可能觸發日本當局採取某種形式的干預。

Bruce Kirk認為，這為海外基金提供了一個入市機遇，可以以相對低廉的價格購買日本股票，減少日後由於日圓貶值而導致這些股票的美元價值下降的可能性。如果日圓升值，這也會帶來一些賺取外匯收益的機會。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

予東證12個月目標3100點

Kirk表示，「外國投資者從日本後撤一步是很自然的」，面對政治不確定性美國股市展現出的韌性，削弱了海外投資者重返日本市場的動力。他說，「現在已經度過了難關，我們開始看到外資對日本的興趣再次升溫」。

高盛對東證指數的12個月目標位為3,100點。