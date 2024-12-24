內媒﹕恒大3筆債權將於阿里拍賣平台供競拍　起拍價1元人民幣

恒大（3333）有3筆債權將於阿里拍賣平台上拍賣，起拍價為1元（人民幣‧下同）。



據《財聯社》周一（23日）報道，一份競買公告顯示，宿遷德易拍賣定於周三（25日）上午10時起至周四（26日）10時止（延時時間除外）在淘寶網資產拍賣網路平台展開公開網路競價活動。供拍賣的1.2恒大地產債權起拍價為1元，保證金為6,000元，增加幅度為2,000元（以及其完整倍數）。

至於符合參與拍賣的競拍者，包括自然人﹑法人及其他組織均可參加競拍。

至於恒大地產上海盛建置業公司的6,800萬元債權，同樣由宿遷德易拍賣公司負責，起拍價一樣是 1 元，保證金5,000元，增加幅度為2,000 元（以及其整倍數）。拍賣時間為 2025年1月9日10時起至2025年1月10日10時止（延時時間除外）。

對恒大地產集團上海盛建置業公司的4,500萬元債權，由浙江若曦拍賣公司負責，起拍價 1元，保證金4,000元，增加幅度1,000元（以及其整倍數）。拍賣時間為2025年1月19日 10時起至2025年1月20日10時止（延時時間除外）。

前述三份標的均有法院的民事裁定書和決定書，申請人均是上海早田信息科技發展公司。