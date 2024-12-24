阿波羅經濟學家對明年作12項預測　有兩項事件發生機會率達90%

每到年底不同機構對來年作出預測。私募基金阿波羅全球管理（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok發表報告，列舉2025年全球市場將面臨的12大風險，以及發生的機會率，其中美國2025年經濟出現衰退的可能性是「0%」，而特朗普實施關稅的可能性高達90%。至於另一個最大風險，是Nvidia公布的業績不及投資者預期，出現此情況機會率90%。



至於Torsten Slok關注的其他風險，還包括美國經濟進一步加速和投資者「動物本能」（animal spirits）回升；以及併購和IPO活動的回暖，這兩者發生機會率亦分別高達85%和75%。

阿波羅列舉2025年環球風險:

1. 美國實施關稅:90%

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

2. Nvidia公布令投資者失望的業績:90%

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

3. 美國經濟重新加速，動物精神捲土重來:85%

4. 併購和IPO活動的回暖:75%

5. 聯儲局暫停討論中性利率:70%

6. 美國首季通脹加速，因受強勁經濟、關稅、移民限制及季節性因素影響:40%

7. 聯儲局在2025年加息:40%

8. 美國10年期債息在年中前升至逾5厘:40%

2024年4月29日，德國首都柏林，天氣陽光明媚，德國國旗在國會大樓前飄揚，民眾在附近的草坪上放鬆身心。（Getty）

9. 德國經濟衰退:40%

10. 中國陷入全面衰退:33%

11. 美國財政危機:10%

12. 美國經濟衰退:0%