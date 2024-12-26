寶馬及平治等豪車走下神壇　內地高端電動車市場臨中資車企蠶食

據《騰訊新聞深網》報道，2024年初以來，全國多個省份的BBA（平治、寶馬、奧迪）陸續傳出退網的消息。北京首家寶馬全球5S店﹕北京星德寶於10月23日閉店。寶馬中國還因經銷商經營不善、資金鍊斷裂等原因，正式終止對GA集團旗下9家4S店、2家快修店及1家城市展廳的授權。保時捷CFO盧茨·梅施克直言，2025年保時捷將大幅削減中國經銷商網絡。



BBA曾在中國豪華車市場呈現「三足鼎立」之勢。一塊4S店的牌子，就是一座「印鈔機」。有業內人士透露，在最好的時候，一間中等規模的BBA品牌4S店年淨利潤可達數千萬元（人民幣‧下同）。然而如今，電動化浪潮下的豪華車市場正在被重新洗牌。首先是利潤率持續走低。隨着新能源車企採用直營模式帶來的價格戰，傳統豪華車不得不跟進降價。豪車圈開始流行「五折馬（寶馬）、六折豹（捷豹）、七折虎（路虎）」等説法。

平治（Mercedes-Benz）；寶馬汽車（BMW）。（視覺中國）

BBA第三季利潤大跌

從財報數據看，這種變化尤為明顯。2024年第三季度，奧迪營業利潤按年下跌91%，寶馬集團淨利潤大跌84%，平治集團淨利潤同比下降54%。比數字的跌落更嚴峻的是BBA在高端電動車細分市場的尷尬處境。在15萬以下、15至30萬元區間，自主品牌已然崛起；在30萬以上的傳統BBA腹地，理想、問界、蔚來等新勢力正在不斷蠶食市場份額。