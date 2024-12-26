馬斯克旗下xAI估值400億美元　年內籌120億美元　獲英偉達AMD參與

為了趕超OpenAI，馬斯克「速度與激情」全開。日前，科技圈又迎重磅，xAI 宣佈再獲60億美元C輪融資。這一次，豪華投資陣容再升級，馬斯克拉來了英偉達、AMD等巨頭入局。

英偉達及AMD都出手

在xAI揭曉的最新投資陣容中，英偉達、AMD、大摩紛紛在內，累計有97個人或機構參與。具體包括了A16Z、貝萊德、富達、紅杉資本、Kingdom Holdings和摩根士丹利等參與了公司C輪融資。英偉達、AMD作為戰略投資者也參與其中。

早在今年5月，xAI的B輪融資，曾融資到了60億美元，其中富達、紅杉資本、Kingdom Holdings亦有參與。即不到一年時間，xAI年內的融資總額已翻了一番，達到120億美元。超過了年內融資106億美元的OpenAI，成為今年全球乃至整個科技界融資最多的企業。

截至目前，xAI估值現在已經直接暴漲至400億美元，躋身全球大模型獨角獸的「二號交椅」，僅次於OpenAI。

市場分析稱，xAI的目標估值為500億美元，或計劃明年再進行一輪融資。

但就目前來看，xAI如果想要趕超估值1,570億美元的OpenAI的話，馬斯克還得再加把勁。

圖為2024年3月11日拍攝的插圖，圖中可見xAI的Grok聊天機械人和ChatGPT 標識。（Reuters）

馬斯克開掛

眾所周知，馬斯克與OpenAI恩怨情仇頗深，xAI的誕生也是基於此。打敗OpenAI，應該是馬斯克近兩年努力的動力。

去年7月，xAI宣佈成立，至今還未滿兩週歲。目前，xAI已上線的大模型是Grok 2，整體性能超過GPT-4o。另外，xAI現已成功搭建了世界上最大的AI超級計算機——Colossus。

這台超級計算機採用了英偉達全棧參考設計，並配備了高達10萬個NVIDIA Hopper GPU。據悉，Colossus在122天內就全面投入運營，並在首批服務器交付後僅19天就開始運行工作負載。

就連馬斯克的老冤家奧特曼都曾感嘆，xAI將成為OpenAI的一個強大競爭對手。眼下，xAI正在緊鑼密鼓地訓練其迄今最強大的模型——Grok 3。它也被視作OpenAI最新的旗艦模型o3的競品。按照此前爆料，該模型可能會在今年年底發佈。

據xAI透露，本輪融資的資金將用於進一步加速先進基礎設施，如Grok 模型。為此，馬斯克也在X平台上回應xAI 融資一事，並高呼稱：「我們需要更強大的計算能力！」