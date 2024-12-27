內媒﹕小米董事長雷軍領軍建立大模型系統　涉及逾萬張GPU芯片

內媒《界面新聞》報道，小米（1810）正打造由逾萬張GPU芯片組成的大模型系統。報道引述知情人士消息指，小米大模型團隊成立時已配備6,500張GPU芯片資源，目前該計劃由小米董事長雷軍領導，並已施行數月時間。小米對此不予置評。



報道指，公開資料顯示，自2016年組建AI團隊以來，小米人工智能團隊經過7年6次擴展，相關領域人員規模已達3,000多人，其AI技術能力已覆蓋視覺、聲學、語音、NLP、知識圖譜、機器學習、大模型、多模態方向，並逐步接入手機、汽車、AIoT、機器人等業務板塊。

小米15官方介紹（小米官網）

事實上，此前已有信號表明小米對AI大模型的重視度提升。2023年4月，小米AI實驗室大模型團隊正式組建完成，任命欒劍擔任負責人，向小米技術委員會副主席、AI實驗室主任王斌匯報。欒劍此前為AI實驗室語音生成團隊的負責人，曾任東芝（中國）研究院研究員、微軟（中國）工程院高級語音科學家、微軟小冰首席語音科學家及語音團隊負責人等職位。

雷軍更在同一時間發文表示，小米已在AI領域耕耘多年，有AI實驗室、小愛同學、自動駕駛等團隊。對於大模型，會「全力以赴，堅決擁抱」。