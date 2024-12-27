內地首11月規模以上工業利潤6.67萬億人民幣　按年跌4.7%

國家統計局公布，今年首11個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額約6.67萬億元（人民幣‧下同），按年下降4.7%。單計11月，工業企業利潤按年下降7.3%，跌幅較10月收窄2.7個百分點。



首11個月，工業企業實現營業收入123.48萬億元，按年增長1.8%；營業成本105.38萬億元，增長2.3%；營業收入利潤率為5.4%，按年下降0.37個百分點。

11月底，工業企業資產總計178.87萬億元，按年增長4.7%；負債合計103.51萬億元，增長4.9%；所有者權益合計75.36萬億元，增長4.6%；資產負債率為57.9%，上升0.1個百分點。

規模以上工業企業利潤跌幅收窄

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，11月，隨着存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，帶動規模以上工業生產平穩增長，企業效益繼續恢復。當月工業企業營業收入由降轉增，利潤降幅繼續收窄，製造業高端化、智能化、綠色化深入推進。

總體看，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨着政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅繼續收窄，效益狀況有所改善。下階段，要深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，繼續抓好各項政策落實落細，不斷增強發展新動能，推動工業經濟持續鞏固回升。