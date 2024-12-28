榮耀據報完成股改　適時啟動IPO　現股東數目達23位

內地媒體引述知情人士指，從華為剝離出來的智能手機製造商榮耀(Honor)，自今年第四季啟動股份制改造以來進展順利，股改已於今日(28日)完成，榮耀終端公司名稱變更為「榮耀終端股份有限公司」。

知情人士表示，本次股份制改造涉及公司形式及名稱變更，不影響榮耀的日常經營；股改完成後，榮耀將適時啟動IPO流程，將在相應的過程中披露進一步消息，為實現公司下一階段的策略發展，榮耀將通過首發上市推動公司登陸資本市場。

榮耀2020年11月從華為剝離，彼時由深圳國資持股98.6%，其餘股東包括30余家榮耀代理商和經銷商。隨後在榮耀獨立兩周年之際，該公司引入戰投並新增6名股東，包括面板巨頭京東方，以及由國務院國資委實控的中金祺智和深圳市國資委實控的國信資本等國資企業。

進入2024年，榮耀多次引入新股東，其中央國企頻繁現身。今年8月，該公司宣佈獲得中國移動財務投資，但未披露投資金額。9月，中國國新控股的一家杭州企業入股榮耀；10月，A股上市公司三人行、中國電信、中金資本旗下基金等投資人入股榮耀。

據報，企查查顯示榮耀股東數量已增加至23位，註冊資本為322.4億元。

市場在8月份上曾傳出一份榮耀Pre-IPO融資計劃，顯示公司當時估值達2000億元。但消息未獲榮耀方面證實。