ASIC市場冒起　未來三年博通股價有望跑贏Nvidia｜伽羅華

本月初Alphabet發布了第二代AI模型Gemini，另一AI巨頭OpenAI亦計劃於明年1月推出AI模型o3和o3 mini，AI模型一個比一個「聰明」，能解常人不能解的複雜問題，按現時AI技術如此高速發展，它將帶我們到什麼樣的未知領域？

業界一直爭論AI模型的發展會否受到規模理論（Scaling law）主導，OpenAI在發布GPT-1、GPT-2、GPT-3、GPT-3.5等版本時，發現AI模型「聰明度」的增長，遠較投入GPU晶片數目的增速為快，加強公司巨額投資GPU的決心。

然而，當公司在GPT-4投入海量的GPU，卻未能取得前三版「聰明度」的躍升效果，顯示AI模型已不能單靠GPU的無序投資而提升「聰明度」，而提供訓練的有用數據沒預期充裕，亦可能限制AI模型的表現。

GPT-5發布日一再延遲 成本已逾10億美元

OpenAI原計劃於今年初發布GPT-5，但面對GPU成本上升、有用數據受限和設計上的挑戰，GPT-5推出的日期一再被延遲。GPT系列模型是用於訓練的語言大模型，由於建構和訓練此類模型的複雜性日益增加，導致GPT-5的開發成本估計超過10億美元，遠超之前版本僅一兩億美元的開發成本。

既然這種擴大模型規模的「蠻幹」未必能提升模型的能力，OpenAI、Anthropic等AI公司決定另闢蹊徑，試圖在AI模型設計上下功夫，如按專業功能分拆為不同的小模型，於是有了推理AI模型的面世。

OpenAI於今年9月發布o1，這類推理模型能夠透過複雜的任務進行推理，並解決比以前的科學、編碼和數學模型更具挑戰性的問題。被譽為在世最偉大的數學家陶哲軒（Terence Tao）試用o1版本後，形容o1相當於一位「平庸，但並非完全無能」的研究生水平，他說AI模型專注語言，並非為了處理數學推理而建構的，他樂觀認為，人類善於進行10次觀察，並且作出真正有靈感的猜測，而AI非常擅長將數十億條數據轉化為一個好答案，從這方面看，人類與AI是可以優勢互補。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

馬斯克料明年底AI將超越人類智慧

最新發布的o3似乎有重大技術突破，其「聰明度」接近AGI（類近人類智慧）水平，令業界刮目相看。在ARC-AGI基準測試上，o3的得分超過了先前所有進行測試的AI模型，科學得分最高為88%，超過人類門檻的85%，o1最高的得分也僅32%。馬斯克在看到o3表現後，他確信明年底AI可以超越任何一個人類的智慧，言下之意包括馬斯克本人。

o3背後的推理邏輯仍是一個謎，OpenAI在這方面沒太多披露，例如用了多少GPU晶片，沿用哪些演算法則，但話說回來，就算開發者找到改善AI模型的設計方式，它仍是一門非常燒錢的生意。有估計，2023年全球AI市場規模將達到1,966.3億美元，到了2030年可能達到1.81萬億美元，但一般認為，這個金額很大機會被低估。

根據測試數據，o1在每項任務中使用約5美元的運算資源，但o3使用了1千美元，若是o3高效版本，運算資源超過1萬美元。OpenAI屬是非上市，本身也有集資需要，故此較願意公開AI模型的財務信息，Alphabet對其AI模型透露相對較少，但肯定Gemini 2不是便宜貨，估計涉資達2億美元，當然相對於Alphabet一年在雲計算和AI共500億美元的預算並不算大數目。

o3技術現突破 惟開發成本不劃算

ARC-AGI基準測試的創建者François Chollet指出，OpenAI使用大約170倍的計算量來產生88%的分數，雖然他承認o3是AI模型的一項突破，但競爭ARC大獎的成本實在太高，甚至高於僱用一位「聰明人」來解決同樣複雜的問題。

規模理論一直是Nvidia股價無限炒上的基石，當大家相信只要投入更多GPU，便能夠提升AI模型的表現，在GPU市場「贏家通吃」的本質上，Nvidia取得高端AI晶片超過9成的市佔率，若要挑戰Nvidia的王者地位，需要換另一賽道與之較競，就是筆者於上一篇所提到專用晶片ASIC的賽道中選股。

博通ASIC晶片可應用於推理模型

為何ASIC晶片是GPU的競爭者？在建構訓練模型上，GPU是無可替代的配件，但在推理模型上，ASIC某程度可以替代GPU部分功能，所以當大家積極構建推理模型，ASIC便有用武之地，未來五年Nvidia仍然是GPU市場的一哥，但它盈利增幅會放慢，另一家ASIC晶片開發商博通（Broadcom）將因此受惠，其股價升幅極可能跑贏Nvidia。

據博通截至11月3日止財年顯示，其客製化AI加速器和數據中心所需的網絡晶片銷售收益為122億美元，這金額遠低於Nvidia今年數據中心業務預計的年收入，但公司預測未來三年客製化AI加速器市場的年收入將達到600億至900億美元，超過市場同業增幅的32至35%。

當人類開始涉足AI的未知領域，心情既興奮亦心慌，AI模型算力以指數式增長，蠻幹的效果驚人，對以往要窮一生之力才能解決的問題，AI模型以數日、甚至數小時時間就能輕鬆給出答案，相信人類是時候需要重新自己在宇宙間的位置。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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