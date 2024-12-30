彭博﹕63%澳門新掛牌債券屬人民幣計價　發行人多為地方融資平台

《彭博》報道，澳門債券發行規模創紀錄新高，根據彭博社匯編數據，今年在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）開始掛牌交易的債券總規模為281億美元。其中，約63%的新增債券為人民幣計價，且多由中國地方政府融資平台發行。



報道指，2018年成立之初，該交易所的債券上市總規模略高於6億美元，現今規模大增，得益於澳門債券登記成本比香港和新加坡等主要亞洲金融中心更加廉宜和便捷。此外，中資城投公司由於境內發債受控，因此離岸債券發行激增，帶動了MOX近期的發行熱潮。

彭博社匯編數據顯示，按當前水平來看，澳門債券發行規模約是香港的26%，而2020年時約為3.8%。

澳門旅遊塔與橫琴、珠海（新華社圖片）

澳門金管局行政委員會委員劉杏娟表示，「我們仍處於起步階段，需要做更多事情來建立投資者和發行人群體」，「我們希望將澳門債券市場打造成內地與境外之間的融資橋梁」。

在MOX上市的主要債券中，包括中國財政部2019年首次在澳門發行的20億元人民幣債券，兩年後廣東省發行22億元人民幣債券。最近MOX成為地方政府融資平發行1億美元以下小規模債券的熱門場所。