許正宇﹕明年更多金融盛事接踵而至　擦亮港國際金融中心金字招牌

財經事務及庫務局局長許正宇於《財庫論》網誌中指出，2024年，香港盡展作為盛事之都的魅力，尤其在金融領域，多場大型國際金融盛事讓國際金融領袖、投資精英匯聚香港，向世界展示了香港的獨特優勢和雄厚實力，並吸引各地人才、資金來港覓商機。展望2025年，更多金融盛事將接踵而至，透過舉辦家族辦公室、投資、金融科技、Web3等不同領域的盛大活動，讓全球目光持續聚焦在香港的金融領域，不斷擦亮香港國際金融中心的金字招牌。



他指出總結今年，香港以其作為國際金融中心的多元優勢，成功舉辦了一系列具全球影響力的金融盛事，全面展示了其在全球金融市場中的獨特地位與卓越吸引力。由財庫局聯同香港金融發展局、投資推廣署屬下家族辦公室專責團隊和金融服務及科技、可持續發展團隊，以及監管機構，包括證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港金融管理局、會計及財務匯報局、保險業監管局和強積金管理局，合共舉辦、贊助或支持超過550場本地及海外金融盛事及業界交流活動，吸引來自世界各地約480,000人參與。

盛事彰顯香港在金融創新領導地位

這些盛事彰顯了香港在金融創新、資本市場與可持續發展領域的領導地位，還實實在在促成國際間的合作與資本流動，為香港的經濟增長注入新動力，也為全球投資者提供未來合作的新契機。同時這些金融盛會吸引了全球金融領袖齊集香港，說明環球投資者充分肯定香港金融以及作為國際都會的魅力和競爭力。

許正宇指出展望2025年，將繼續舉辦一系列金融盛事，向世界展示香港是國際資本的「超級聚寶盆」。以首季為例，頭炮盛事亞洲金融論壇2025將於1月13至14日舉行，論壇將以「啟動增長新引擎」為主題，邀請逾百位全球政商領袖、金融專家等多角度剖析金融市場的發展及投資機遇，探討香港如何發揮國際金融中心的優勢，在變局中尋求增長新引擎。預計論壇將吸引數以千計來自世界各地數十個國家和地區的業界人士參與。

他又表示3月將迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇，以「香港——為全球，向世界」為主題，一方面匯聚及連接全球精英，同時彰顯香港不僅是全球領先的國際金融中心，更是一個培育夢想、處處商機的環球家族辦公室樞紐。

明年將舉辦更多活動展示吸引力

他指出金融盛事是向世界說好香港故事的重要舞台，透過舉辦國際級活動，香港向全球彰顯其在連接全球市場、創造價值以及引領創新方面的領導地位。2025年，香港將以更多元化的國際金融盛事、更深層次的合作機遇，繼續向世界展示其無與倫比的吸引力與競爭力；亦將一如既往透過持續優化政策、改革創新，強化各個金融領域，加大與不同市場的合作，進一步鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位。

與此同時，亦繼續充分發揮「超級聯繫人」的獨特角色，把握國家經濟發展帶來的機遇，將內地與全球市場緊密連結，助力「說好中國故事」。將搭建更高效、更廣闊的合作平台，向國際社會展示國家經濟增長帶來的潛力，讓香港在推動全球資本流動與深化合作中再創新高，進一步彰顯「連繫祖國與世界」的重要角色。